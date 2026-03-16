"Neka ih neko tuži, ovo je čist skandal", voditelji dodjele Oskara oštro kritikovani!

Voditelji sinoćne dodjele Oskara Konan O'Brajan i Kumail Nandžijani našli su se na meti izuzetno oštrih kritika nakon opaski koje su izgovorili na sceni Dolbi teatra u Los Anđelesu.

Javnost im poručuje da su pogazili svaku mjeru i da su komentari bili krajnje neprimereni.

Provokacije na konto Epstina

Konan O'Brajan vodio je drugu godinu zaredom Oskar. Kako komentarišu na X mreži, možda zbog sinoćne ceremonije dobije i tužbu. Napomenuo je prvo da ove godine prvi put od 2012. nijedan Britanac nije nominovan za najboljeg glumca i najbolju glumicu. Međutim, naizgled naivina provjera činjenica okrenula se na gore.

"Britanski potparol je rekao: 'Da. Pa, barem hapsimo naše pedofile'. Dakle, to vam ide od ruke".

Mnogi su u njegovoj opasci vidjeli aluziju na imena koja se pominju u dosijeima Džefrija Epstina, osuđenog pedofila, a izbjegli su zakon odnosno kaznu zbog privilegija ili poznanstva sa predatorom.

Podsjećanja radi, bivši britanski princ Endru uhapšen je ranije zbog povezanosti sa Džefrijem Epstajnom, pušten je iz pritvora, a istraga je u toku. "Očekuje se da će voditelji Oskara uništiti industriju, ali šale poput ove pokazuju koliko je teško uravnotežiti šokantni humor sa osjetljivim temama pred svjetskom publikom", "Luda šala", "Konanu O'Brajanu popustile kočnice. Neko bi mogao da ga tuži", pišu na X mreži, prenosi skynews.com. au

Drugi voditelj još više zgranuo

Kumail Nandžijani je izazvao još veći šok.

"Prava je umjetnost snimiti kratki film. Mislim da bi mnogi dugometražni filmovi prošli jednako dobro, ako ne i bolje, kao i kratki filmovi. Trebalo bi da uzmemo neke od ovih dugometražnih filmova, preradimo ih u kratke filmove. Uštedite nam vreme".

Rekao je zatim da bi film "It's A Wonderful" trebalo preimenovati u "It's A Wonderful Month", a "The King's Speech" u "The King's Tweet", i na kraju "Schindler's List" u ""Schindler's Post-It". Komentariše se da je ovakav komentar bio krajnje neumjesan i uvrjedljiv s obzirom na tragičnu i osjetljivu tematiku Holokausta koju film Stivena Spilberga iz 1993. godine obrađuje.

