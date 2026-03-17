Vesna Zmijanac kroz suze o Zorici Brunclik: "Ne smijem ni da pitam, stanje je ozbiljno"

Pjevačica Vesna Zmijanac na ivici suza govorila je o zdravstvenom stanju koleginice Zorice Brunclik, ne krijući koliko ju je pogodila vijest da je pjevačica loše.

Istakla je da joj je veoma teško palo kada je to čula, jer Zoricu izuzetno voli i poštuje, kako kao umjetnicu, tako i kao osobu.

"Ne znam, ne smijem ni da pitam", rekla je Vesna Zmijanac u podkastu kod Bokija 13, na šta je voditelj podsjetio na trenutak kada je nedavno zaplakala slušajući pjesmu svoje koleginice, prenosi Grand.

Scena Vesna Zmijanac se povlači sa scene

"Zato što sam već tada znala da je nešto i sad bih, ako nastaviš, mogla da nastavim da plačem. Mnogo volim Zorku, pogotovo njene pjesme. Mnogo mi je žao što je bolesna. Možda postoji čudo neko pa se to izliječi i riješi, ali zaista mi je stalo da ozdravi", rekla je Vesna Zmijanac i dodala:

"Mnogo pjesama dobrih je ostavila iza sebe… Pjevala sam mnogo njenih pjesama i zaradila mnogo parica na njima. Mislim da je ona jedinstvena u našoj muzici. Ima specifičan glas, pritom dobro pjeva, odličan je pjevač. Mi ćemo tek da osjetimo… A šta je ostalo? Šta nam ostaje… Lepa Brena, Ana Bekuta… Osipa se ekipa, ne volim to".

Na pitanje voditelja da li to znači da je situacija ozbiljna, pjevačica je kratko odgovorila: "Jeste".