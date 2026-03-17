Koliko je najjača njemačka firma u BiH zaradila prošle godine?

Kompanija Hajdelberg materijals cement BiH d.d. Kakanj (bivša Tvornica cementa Kakanj) nastavila je snažan rast poslovanja i u prošloj godini, potvrđujući status jedne od najuspješnijih kompanija u sektoru građevinskih materijala u Bosni i Hercegovini.

Prihodi kompanije u 2025. godini dostigli su rekordnih 192,7 miliona KM, što predstavlja značajan rast u odnosu na 179,4 miliona KM iz 2024. godine. Poređenja radi, godinu ranije, 2023, prihodi su iznosili 143,6 miliona KM, što jasno pokazuje kontinuiran uzlazni trend, piše Biznisinfo.

Veliki rast zarade

Ukupni rashodi iznosili su lani 124,4 miliona KM, što je na približno istom nivou kao i godinu ranije (oko 123 miliona KM), dok su 2023. godine iznosili 102 miliona KM. Stabilni troškovi uz rast prihoda dodatno su doprinijeli jačanju profitabilnosti.

Poređenje finansijskih pokazatelja Hajdelberg materijals cement BiH za prošlu i ovu godinu: ukupni prihodi, ukupni rashodi i neto dobit u milionima KM.

Kompanija je u 2025. ostvarila dobit od oko 61,4 miliona KM, što je povećanje od gotovo 11 miliona KM u odnosu na 2024. godinu, kada je dobit iznosila 50,7 miliona KM. U 2023. godini dobit je bila 37 miliona KM, što znači da je profit gotovo udvostručen u dvije godine.

Preko BiH rade i u Hrvatskoj

Direktor Branimir Muidža ranije je istakao da kompanija bilježi rast prodaje cementa na domaćem tržištu, ali i povećanje izvoza. Takođe, zabilježen je rast proizvodnje betona kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj.

Kompanija posluje u okviru globalne grupacije Hajdelberg materijals, jednog od najvećih svjetskih proizvođača građevinskih materijala. Smatra se najuspješnijom njemačkom investicijom u BiH.

Zanimljivo je da se upravo preko kakanjske firme upravlja i poslovanjem grupacije u Hrvatskoj, što dodatno potvrđuje njen strateški značaj unutar sistema.

Profitiraju od gradnje autoputa

Dodatni zamah poslovanju kompanije daje i intenziviranje velikih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, prije svega izgradnja autoputeva i brzih cesta.

Ovakvi projekti generišu snažnu potražnju za cementom i betonom, što direktno utiče na rast prihoda proizvođača građevinskih materijala.

U posljednje vrijeme posebno je ubrzana gradnja dionica na Koridoru 5C, kao i drugih putnih pravaca, što kompaniji iz Kaknja otvara prostor za povećanje prodaje na domaćem tržištu i dugoročno stabilno poslovanje.