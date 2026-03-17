Više proizvoda se hitno povlači sa tržišta

NEPRO upozorava na hitno povlačenje proizvoda sa tržišta Srbije „škoda kodijak“ zbog rizika od povreda i sportske flašice Stor 380 mililitara zbog opasnosti od gušenja.

Nacionalna organizacija za potrošače (NEPRO) objavila je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine da se sa tržišta hitno povlači putničko vozilo „škoda kodijak“ zbog potencijalnog rizika od povreda.

Istovremeno, upozoreno je i na povlačenje sportske flašice Stor zapremine 380 mililitara, zbog opasnosti od gušenja.

Riječ je o flašicama sa motivima popularnih crtanih likova, među kojima su Frozen (74255), Pepa Pig (13925), Spajdermen (74755), Frozen Leaves (81055), Spajdermen Mob Rules (83555) i Stič Palms (75055), sa navedenim bar-kodovima, prenosi B92.