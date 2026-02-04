Logo
Kabinet predsjednika Crne Gore: Premijer da smijeni odgovorne ili da preuzme odgovornost

04.02.2026

22:37

Komentari:

0
Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića pozvao je premijera Milojka Spajića da odmah smijeni odgovorne za bjekstvo pravosnažno osuđenog bivšeg specijalnog tužioca Lidije Mitrović, ili da preuzme odgovornost.

- Više nije moguće da se krije iza birokratije, lanaca komande i fraza. Ovo je njegov posao, njegova Vlada i njegova odgovornost, jer ništa nije uradio kada je pobjegao Miloš Medenica - navedeno je u saopštenju.

Iz Kabineta crnogorskog predsjednika su ukazalai da je bjekstvo Mitrovićeve je još jedan dokaz dubokih slabosti vladavine prava u zemlji, a da je premijer dužan da obezbijedi da institucije rade, a ne da se raspadaju pred očima građana.

Naglašeno da je da tu nije riječ o zanemarivanju radnih zadataka, već o kriminalu i korupciju, te su pozvali i tužilaštvo da pokrene radnje kako bi odgovarali pred zakonom.

Crnogorska policija saopštila je ranije danas da se bivši specijalni tužilac Lidija Mitrović nije dobrovoljno javila na izdržavanje zatvorske kazne i da je za njom raspisana potjernica, nakon što nije pronađena na adresi.

Crnogorski mediji prenose da je Mitrovićeva ostavila porodici pismo u kojem je navela da ne može više da trpi nepravdu zbog čega je odlučila da pokuša da izbjegne izdržavanje kazne zatvora od sedam mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja.

Iz Uprave policije večeras su se ponovo oglasili navodeći da policija nije bili nadležna za postupanje prema Mitrovićevoj dok Osnovni sud u Podgorici nije izdao naredbu za njeno prinudno dovođenje.

Podsjetili su da je Sud uputio Mitrovićevoj poziv za izdržavanje kazne zatvora na koju je osuđena, ali da se ona nije javila.

Istakli su da policija preduzima mjere i radnje kako bi pronašla osuđenicu i odvela je na izdržavanje zatvorske kazne.

Mitrovićeva je krajem maja prošle godine pravosnažno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja u predmetu "Klap".

Crna Gora

Komentari (0)
