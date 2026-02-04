Svešteniku Mijajlu Backoviću zapaljen Rendž rover

04.02.2026
21:26
Komentari:1
U naselju Učuri u Tivtu, sinoć oko 3:30 sati, zapaljen je automobil beogradskih registarskih oznaka koji koristi sveštenik Mitropolije crnogorsko-primorske, Mijajlo Backović.
Njemu je zapaljen Rendž Rover beogradskih tablica.
Prema informacijama koje prenose podgoričke "Vijesti", istraga je u toku, a ovo je već drugi put u godinu dana da se imovina oca Backovića nalazi na meti napadača.
Podsjetimo, u januaru prošle godine ispred njegove kuće već je izgorio jedan automobil. Backović je ranije izjavljivao da ovi napadi imaju jasnu političku pozadinu, povezujući ih sa svojim aktivizmom tokom litija u Crnoj Gori. On odbacuje bilo kakvu povezanost s kriminalnim krugovima ili biznisom, tvrdeći da su incidenti "opomena bivše vlasti i njihovih kriminalnih krakova".
"Ja sam sveštenik koji je bio jasno eksponiran i jasno je da je na djelu politička pozadina. Ovo je opomena jer se ne bavim ni biznisom ni kriminalom", izjavio je ranije otac Mijajlo.
Ovaj incident dolazi u trenutku kada je Hrvatska proglasila tivatskog paroha nepoželjnom osobom. Backoviću je zabranjen ulazak u tu zemlju, što je on saznao putem medija.
Razlog za ovu odluku navodno su njegovi govori u kojima je tražio uklanjanje spomen-ploče u bivšem logoru Morinj, uz insistiranje da se podjednako govori o logoru Lora.
Gostujući na TV RT Balkan, Backović je naglasio da mu se "crta meta na čelu" još od 2019. godine i početka odbrane svetinja. Kritikovao je crnogorsku Vladu i Ministarstvo vanjskih poslova jer nisu stali u zaštitu državljana kojima je zabranjen ulazak u susjednu zemlju zbog iznošenja stavova, dok lokalna policija u Tivtu sada pokušava identifikovati počinioce sinoćnjeg paljenja vozila.
