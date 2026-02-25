Konferencija okupila više od 300 preduzetnika iz Srpske, regiona i zemalja EU

Primjeri žena u privredi i poljoprivredi sve su češći. Među njima je Vera Škorić mlada poljoprivrednica iz Srbije.

Priča, kada je počela da se bavi tim poslom podršku nije imala. Nailazila je samo na diskriminaciju. Sada su se stvari promijenile.

Mijenja se i situacija kada je u pitanju život na selu, ali i povratak mladih selima.

"Ima dosta žena, zato sam i osnovala asocijaciju agro-preduzetnica Srbije. Kada sam ja počela da se bavim tim poslom, dosta sam nailazila na diskriminaciju od strane kolega, i nisam uopšte imala nikakvu podršku, sama sam morala da prolazim kroz sve to i osjećala sam se usamljeno", rekla je ona i dodala:

"Mi smo kao generacija napravili veliku grešku još prije 40 godina, kada su roditelji d jecu slali u gradove da studiraju, i prodavali krave i imanje samo da d jeca pobjegnu od motike, jer je tada generalno život na selu i poljoprivreda su bili dosta teži nego danas".

Žene su stub porodice, ali i važan segment privrede i preduzetništva, čulo se na Četvrtoj međunarodnoj konferenciji zanatstva i preduzetništva Republike Srpske. Sve veći broj preduzetničkih djelatnosti vode žene. Na unapređenju tog sektora radi i Vlada Srpske.

"U Republici Srpskoj nismo imali smanjenje preduzetničkih djelatnosti, pogotovo imajući u vidu, evo vidimo i da je predsjednica dama, preko 34% preduzetničkih djelatnosti vode dame i sigurno da ćemo i tu obratiti pažnju jer su i žene stub porodice", kaže premijer Savo Minić.

"U okviru resora svake godine se svake godine raspisuje finansijska subvencija, koja je za 2026. godinu planirana u iznosu od 3 miliona KM, ta sredstva su planirana za promociju malih i srednjih preduzeća i za jačanje tih preduzeća na tržištu", rekao je Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Konferencija okuplja sve veći broj učesnika. Okupili su se na jednom mjestu privrednici iz zemalja regiona i svijeta.

Na predstojećem EKSPO u Srbiji će biti organizovan poseban štand za žene preduzetnice iz Republike Srpske i regiona, čime se njihovi proizvodi i ideje dodatno pozicioniraju na međunarodnom tržištu.