Sveštenik upozorio na grešku koju mnogi vjernici prave: ''Takvi ne bi bili primljeni u Crkvu''

Telegraf

25.02.2026

15:36

Veliki ili Vaskršnji post, najduži i najstroži u pravoslavnoj tradiciji, uveliko traje, a vjernici se pripremaju za proslavu Vaskrsa koji ove godine pada 12. aprila. Dok se mnogi odlučuju da postu pristupe tek u posljednjoj nedjelji kako bi primili Svetu tajnu pričešća, otac Predrag Popović upozorava da takva praksa nije u skladu sa suštinom hrišćanskog života i vizijom Svetih otaca.

Prema riječima oca Predraga, crkveni život nalaže jasna pravila koja ne poznaju sezonsku pobožnost. On naglašava da je pravoslavni hrišćanin dužan da posti sva četiri velika posta u cjelosti, kao i svaku srijedu i petak, izuzev trapavih sedmica. Duhovni i tjelesni podvig vjernik treba da uskladi sa svojim nadležnim sveštenikom, ali je ključna stavka redovnost.

- Dakle, svako ko živi tako, član je Crkve Hristove i dostojan je Pričešća, jer ga Gospod udostojava Tijela i Krvi Svoje - poručuje otac Predrag, ističući da je svaka nedjelja prilika za susret sa Hristom na Liturgiji.

Ipak, u praksi se često sreće model po kojem vjernici poste samo šest dana na vodi prije nego što stanu pred putir. Otac Predrag je prilično oštar prema ovakvom pristupu, nazivajući ga svojevrsnim duhovnim nemarom. On objašnjava da se za one koji nisu redovni uvode stroža pravila upravo zato što su tokom godine bili odsutni iz zajednice, ali ističe da to suštinski nije ispravan put.

- Nijedan sveti otac apostolskog vremena ne bi takve uopšte primao u Crkvu i zajednicu, jer je to nipodaštavanje. Da, dobro ste čuli. Nije nipodaštavanje kad postiš 230 dana u godini i ideš svake nedjelje u crkvu, već to kad dođeš dva puta u godini, ispostiš tijelom šest dana, ispovijediš se, i onda je sve u redu. A mi smo budale onda što smo redovni u tjelesnom i u duhovnom podvigu - jasan je otac Predrag.

On smatra da se u narodu često širi zabluda o tome koliko često vjernik treba da se pričešćuje. Dok neki vjeruju da je previše čest pristup putiru znak duhovne gordosti ili mlakosti, on tvrdi suprotno. Strah od redovnog pričešćivanja vidi kao prepreku koju treba prevazići kroz stalnu budnost i spremnost.

- Laž je i obmana đavolska da je pričešćivanje svake nedjelje grijeh i mlako hrišćanstvo. Mi treba da smo spremni na susret sa Hristom svaki dan, a ne dvaput u godini - zaključuje otac Predrag Popović u svojim poukama vjernicima pred nastupajući praznik.

