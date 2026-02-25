Oglasilo se Ministarstvo u vezi sa ekskurzijama: Objasnili kako se pravi ponuda

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske upoznato je sa nezadovoljstvom dijela roditelja u pojedinim osnovnim i srednjim školama u vezi sa organizacijom učeničkih ekskurzija. S tim u vezi, Ministarstvo je zatražilo izjašnjenje direktora, a nadležni organi su izvršili inspekcijski nadzor radi utvrđivanja činjeničnog stanja i provjere postupanja u skladu sa važećim propisima", navode iz Ministarstva i dodaju:

"Podsjećamo da je oblast organizovanja ekskurzija jasno uređena podzakonskim aktima: Pravilnikom o načinu organizovanja ekskurzija, izleta i škole u prirodi za osnovne škole i Pravilnikom o izvođenju ekskurzija i izleta za srednje škole. "

Potrebna saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda

Za izvođenje ekskurzija školi je potrebna saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda, a zahtjev za saglasnost treba da sadrži obrazloženje o stručnoj opravdanosti ekskurzije, navode iz ovog Ministarstva.

"Podzakonskim aktima je definisano da su nosioci pripreme i realizacije ekskurzije direktor škole, školski odbor, vođa putovanja, odjeljenjski starješina, predsjednik Savjeta učenika, predsjednik Savjeta roditelja i nastavnici. Direktor formira komisiju za izbor turističke agencije, koja vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i dostavlja prijedlog direktoru na konačnu odluku. Plan ekskurzije se roditeljima dostavlja radi pismene saglasnosti. Turistička agencija i prevoznik moraju ispunjavati zakonske uslove definisane propisima u oblasti turizma i bezbjednosti u saobraćaju. Roditelji, putem svojih predstavnika u Savjetu roditelja, učestvuju u planiranju ekskurzije: izboru destinacije, trajanju putovanja i strukturi ponuđenog aranžmana. Ekskurzija se organizuje samo ako je pismenom saglasnošću roditelja obezbijeđeno učešće najmanje 50 odsto učenika istog razreda".

Pravilnici jasno definisali procedure

Ministarstvo navodi da su postojeći pravilnici jasno definisali procedure, te da njihova dosljedna primjena obezbjeđuje zakonitost i transparentnost postupka.

"Pozivamo direktore škola da u potpunosti poštuju odredbe važećih propisa, te da proces organizacije ekskurzija učine maksimalno transparentnim i da omoguće punu uključenost roditelja, posebno predstavnika roditelja u školskim organima, u proces razmatranja ponuda i donošenja odluka o izboru destinacije i turističke agencije. Uvažavanje stavova i mišljenja roditelja od ključnog je značaja za izgradnju povjerenja i zajedničko donošenje odluka u najboljem interesu učenika", kažu iz Ministarstva i dodaju:

"Posebno naglašavamo da bezbjednost djece mora biti apsolutni prioritet u svim fazama organizacije i realizacije ekskurzija. Zbog toga je neophodno da škole prilikom izbora prevoznika vode računa da angažovani prevoznik u potpunosti ispunjava sve zakonom propisane uslove iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, tehničke ispravnosti vozila i osposobljenosti vozača.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske ostaje opredijeljeno da, u saradnji sa školama i roditeljima, dodatno jača transparentnost, odgovornost i povjerenje u procesu organizacije učeničkih ekskurzija. U narednom periodu ćemo pažljivo pratiti realizaciju svih aktivnosti, pravovremeno reagovati, te očekujemo i od direktora škola da ovaj proces u vezi sa organizacijom ekskurzija sprovode sa dodatnom pažnjom, ozbiljnošću i odgovornošću, dosljedno poštujući propise i najbolji interes učenika i roditelja."