Logo
Large banner

Danas je važan praznik: Ove riječi obavezno izgovorite za bolji život!

Izvor:

Informer

25.02.2026

07:44

Komentari:

0
Данас је важан празник: Ове ријечи обавезно изговорите за бољи живот!
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i i njeni vjernici danas slave praznik posvećen Svetom Meletiju, velikom tumaču Svetog pisma i zaštitniku pravoslavlja.

Sveti Meletije je cijeli život posvetio borbi protiv Arijeve jeresi. Riječ je bila o ogorčenoj borbi o tumačenju prirode Isusa Hrista i Svetog pisma koja je trajala decenijama tokom 4. vijeka.

Kada bi jeretici osnažili, oni bi progonili Svetog Meletija koji je bio arhiepiskop u Jermeniju. Kada bi pravoslavci uspjeli da se povrate, svetitelj bi se vraćao na svoju poziciju i nastavljao borbu.

Ovaj sukob je bio toliko žestok da je jednom, priča kaže, dok je Sveti Meletije u crkvi propovedao, njegov sopstveni đakon, skriveni jeretik, pritrčao i vladiki zatvorio usta šakom. Kako nije mogao da priča jezikom, Meletije je besedu nastavio rukama.

Osim po borbi protiv Arijevaca, Sveti Meletije je poznat i po tome što je, na ovaj ili onaj način, u vjeri učvrstio i pomogao i mnoge druge svetitelje.

СПЦ

Društvo

Važno je da ne odustajete: Ako patite, sutra se obratite ovom svetitelju

Naime, na II vaseljenskom saboru, upravo je ovaj svetac kao svog nasljednika postavio Grigorija Bogoslova na carigradskom patrijarškom prestolu, zađakonio je Vasilija Velikog i krstio Jovana Zlatousta.

Umro je 381. godine i njegove mošti su prenete u Antiohiju, u današnjoj Turskoj.

Sveti Meletije se danas smatra zaštitnikom pravdoljubivih i časnih ljudi koji ne odstupaju od svojih uverenja jer znaju da su ispravna. Vjeruje se da ovakve osobe imaju blagoslov i zaštitu Svetog Meletija.

Zato, ako zbog svojih stavova i uvjerenja za koja znate da su pravedna i moralna, svejedno stradate, zamolite ovog svetitelja za pomoć. Ako je vaša molitva istinita i prava, pomoć će sigurno doći:

"Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vjere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Meletije, moli Hrista Boga da spase duše naše.!"

(informer)

Podijeli:

Tagovi :

svetac

molitva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За шта се вјерници моле Светом Власилију?

Društvo

Za šta se vjernici mole Svetom Vlasiliju?

1 d

0
Сутра је важан празник: Обичај који се преноси генерацијама, али једна ствар се строго забрањује

Društvo

Sutra je važan praznik: Običaj koji se prenosi generacijama, ali jedna stvar se strogo zabranjuje

2 d

0
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

Društvo

Molimo se svetitelju za koga se vjeruje da je prevario đavola

5 d

0
Сутра славимо свеца који је преварио ЂАВОЛА: Ове ријечи до краја дана обавезно изговорите

Društvo

Sutra slavimo sveca koji je prevario ĐAVOLA: Ove riječi do kraja dana obavezno izgovorite

5 d

0

Više iz rubrike

Важно је да не одустајете: Ако патите, сутра се обратите овом светитељу

Društvo

Važno je da ne odustajete: Ako patite, sutra se obratite ovom svetitelju

14 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 16. kolu

14 h

0
Припрема земљишта за прољећну сјетву

Društvo

Kako pravilno pripremiti zemljište za bolji rod?

15 h

0
Међународна конференција

Društvo

Na međunarodnoj konferenciji predstavljeno 13 medicinskih ustanova iz Srpske

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

07

Banjalučki SNSD oštro odgovorio Stanivukoviću: To pokazuje kako doživljava institucije Srpske

11

02

Bojić: Laktaši - lider u BiH po ulaganjima

11

00

Dodik o namjerama Šmita: "Riječ je o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi na nivou BiH"

10

51

Otkriven gen koji smanjuje želju za cigaretama

10

36

Dodik: Radiće se na boljem položaju malih privrednika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner