Otkriveni šokantni podaci: Američka grdosija koja utjeruje strah u kosti ima ogroman problem

Izvor:

Agencije

25.02.2026

12:58

Komentari:

0
УСС Џералд Форд, амерички носач авиона
Foto: Tanjug / AP / Giannis Angelakis

"USS Džerald R. Ford, najmoderniji američki nosač aviona, koji je stigao na Krit zbog napetosti na Bliskom istoku, suočava se s brojnim problemima", otkrio je Vol strit džornal.

Ovaj tehnološki div koji definiše pomorsku nadmoć Sjedinjenih Američkih Država, međutim, ima mnoštvo velikih slabosti, od velikih problema s toaletima, do smanjenog broja ljudi koji na njemu rade i prevelike iscrpljenosti mornara kojima prijeti scenario da na brodu ostanu 11 mjeseci.

Najmoderniji američki nosač aviona "USS Džerald R. Ford" pristao je u utorak u zaliv Souda na Kritu u Grčkoj. Njegova misija je neuobičajeno duga – Sjedinjene Države zadržavale su ga u regionu zbog rastućih napetosti na Mediteranu i Bliskom istoku, a posebno zbog prijetnji iz Irana.

Brod je napustio matičnu luku u junu 2025. Tada je svratio i do hrvatske obale.

Komanda je od tada nekoliko puta produžilo boravak na moru za sveukupno više od 2.600 članova posade i njihovih porodica.

Misija bi se ovoga puta mogla produžiti na jedanaest mjeseci. To bi bila jedna od najdužih kontinuiranih misija u modernoj istoriji Sjedinjenih Država, jer se mornari obično vraćaju kući nakon šest mjeseci.

Vol strit džornal ističe da se posada tog američkog giganta bori s ogromnim umorom, a brod se bori s tehničkim problemima. Znak preopterećenja, na primjer, bio je stalni kvar vakuumskih WC-a, koji moraju da služe hiljadama ljudi.

Ove poteškoće pokazuju koliko je Američka mornarica opterećena dok pokušava da održi kontrolu nad svim strateškim regionima odjednom. Zaustavljanje na Kritu takođe potvrđuje da je baza u zalivu Souda ključna tačka za NATO.

Odatle američke snage mogu da intervenišu u Evropi, sjevernoj Africi i na Bliskom istoku.

Div koji nosi 90 aviona i ide na nuklearni pogon

Prvi u novoj klasi "Ford", ovaj nuklearni div predstavlja tehnološki skok u odnosu na istorijsku klasu "Nimic", s ofanzivnim, odbrambenim i logističkim sposobnostima koje redefinišu američku pomorsku nadmoć.

"Džerald R. Ford" dug je više od 330 metara i istiskuje više od 100.000 tona vode. Pokreću ga dva nuklearna reaktora A1B, što garantuje operativnu autonomiju od preko 20 godina bez punjenja gorivom. Njegove četiri osovine isporučuju dovoljno snage da omoguće brzine veće od 30 čvorova (preko 55 km/h), uz održavanje iznenađujuće okretnosti za brod njegove veličine.

Dizajn mosta potpuno je preuređen: komandni centar je manji i pomjeren unazad, pilotska paluba je veća, a unutrašnji prostori optimizovani su za uspešnije upravljanje avionom.

S cijenom od preko 13 milijardi dolara, "USS Džerald R. Ford"je nesumnjivo jedan od najskupljih brodova u istoriji.

Brod može da nosi do 90 aviona, uključujući lovce F/A-18 super hornet, helikoptere MH-60, radarske avione E-2D hok (jastrebovi) i, u budućnosti, borbene dronove. Njegova sposobnost lansiranja preko 220 borbenih letjelica dnevno u namjernom načinu rada čini ga neuporedivom strateškom platformom.

Uprkos veličini, "Džerald R. Ford" zapošljava otprilike 600 članova posade manje od ranijih nosača aviona, zahvaljujući opštoj automatizaciji mnogih sistema.

Brod je dizajniran da ostane u upotrebi do 2075. godine.

USS Džerald R. Ford

nosač aviona

američka vojska

