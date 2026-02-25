Skandal sa eksplicitnim snimcima Mirjane Pajković: Preokret u aferi

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu Uprave policije, Od‌jeljenja bezbjednosti Podgorica, podnijetu protiv Mirjane Pajković zbog sumnje da je izvršila krivično d‌jelo prinuda na štetu Dejana Vukšića, saopšteno je iz tog tužilaštva.

"Nakon ocjene spisa predmeta i sprovedenih svih zakonom predviđenih mjera i radnji, postupajuća državna tužiteljka je odbacila krivičnu prijavu protiv lica M.P. jer ne postoji osnovana sumnja da je izvršila ni navedeno, ni bilo koje drugo krivično d‌jelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Ovaj pravni epilog dolazi nakon što su Vijesti sredinom februara objavile da će podgoričko Osnovno državno tužilaštvo vještačiti ko se nalazi na eksplicitnim snimcima sa bivšom čelnicom Direktorata u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Mirjanom Pajković. Doskorašnji savjetnik predsjednika države za bezbjednost i bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejan Vukšić, izričito je tvrdio da on nije osoba sa tih video-zapisa.

Region Mirjana Pajković najavila ulazak u politiku

Pajković je, s druge strane, pred tužiocima tvrdila da je na jednom od snimaka bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i da je upravo on neovlašćeno distribuirao video-materijal. Vukšić je i to negirao.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, njih dvoje saslušani su 11. februara u ODT-u Podgorica, i to po više međusobno podnijetih krivičnih prijava - zbog zloupotrebe tuđeg snimka, ugrožavanje sigurnosti, krađe telefona...

Izvor lista nezvanično je kazao da je pred tužiocima zadatak da utvrde je li na snimku Vukšić.

Region Mirjana Pajković pokazala masku mačke iz svog intimnog snimka: Da, moja je!

"Oboje su saslušani u svim predmetima formiranim po prijavama Pajković i Vukšića pred Osnovnim državnim tužilaštvom Podgorica. Izjave su dali u različitim terminima i svojstvima. Pajković je izričito tvrdila da je Vukšić na spornom snimku i da ga je on nezakonito distribuirao, što je on negirao. Tačnije, tvrdio je da nije na snimku i da nema ništa s distribucijom tog sadržaja", rečeno je Vijestima nezvanično.

Nije objašnjeno kako se Pajković izjasnila na optužbe bivšeg šefa tajne policije da mu je ranije ukrala mobilni telefon i da ga je ucjenjivala i prinuđavala da odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda.

Region Predsjednik je gledao: Mirjana Pajković isprozivala Milatovića

Listu je nedavno i zvanično rečeno da u tom tužilaštvu postupaju u više predmeta formiranih nakon prijava Vukšića i Pajković, konkretizujući da su formirali dva predmeta po prijavi Pajković protiv Vukšića, a da u jednom, po prijavi koju je protiv nje još prošle godine podnio Vukšić, dobijaju i međunarodnu pravnu pomoć.

"U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici formirana su dva predmeta po prijavi M. P. protiv D. V. i to jedan predmet zbog postojanja osnova sumnje da su učinjena krivična d‌jela ugrožavanje sigurnosti i krivično d‌jelo zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio-zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem, a drugi predmet zbog krivičnih d‌jela ugrožavanje sigurnosti, ucjena, lažno predstavljanje i zloupotreba službenog položaja", objasnili su iz ODT-a Podgorica.

Uprava policije ranije je protiv Pajković podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršila krivično d‌jelo prinuda na štetu Vukšića, kako bi ga prinudila da odustane od kandidature za poziciju sudije Ustavnog suda.

Sumnja se da je Pajković 10. oktobra 2024. ukrala telefon Vukšiću, a potom sa njega slala poruke i fotografije, čime je "narušila njegov ugled i privatnost".

"Nakon navedenog događaja, oštećeni je telefonskim putem kontaktirao sa M. P. i tom prilikom joj uputio riječi uvredljivog sadržaja, koje je M. P., u namjeri da ih iskoristi kao sredstvo pritiska i prinude, tajno audio snimila. M. P. je potom navedeni audio-snimak 20. 3. 2025. godine, putem aplikacije 'Signal', dostavila oštećenom, uz riječi prijeteće sadržine i izričit zahtjev da odustane od kandidature za poziciju sudije Ustavnog suda, čime je kod oštećenog izazvala osjećaj straha i pritiska"...

Iz tužilaštva navode da su oba predmeta u postupku izviđaja.

Oni nisu konkretno odgovorili na set pitanja Vijesti o navodnim ucjenama.

Vukšić je 30. decembra 2025. godine podnio ostavku na poziciju savjetnika za bezbjednost predsjednika države, nakon pitanja Vijesti o prijetnjama upućenim Pajković.

Pajković je nedavno podnijela ostavku na funkciju u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, navodeći da to čini iz ličnih razloga.

To je uradila nakon što je javnost preplavljena snimcima eksplicitnog sadržaja, čiji je akter, a Vukšića je optužila da on širi taj materijal, što je bivši šef tajne službe demantovao.