Bil Gejts uputio javno izvinjenje zaposlenima svoje fondacije zbog veza s Epstajnom

Bil Gejts se izvinio radnicima Fondacije Gejts zbog svojih veza sa Džefrijem Epstajnom. Priznao je da je napravio greške koje su bacile sjenku na humanitarnu organizaciju, ali je insistirao da nije učestvovao u Epstajnovim zločinima.

Bil Gejts priznao dvije afere

Na sastanku održanom juče, suosnivač “Majkrosofta” priznao je da je imao dvije afere sa Ruskinjama za koje je Epstajn kasnije saznao, ali je naglasio da one nisu uključivale Epstajnove žrtve.

– Nisam učinio ništa nezakonito. Nisam vidio ništa nezakonito – rekao je Gejts prema snimku koji posjeduje Vol strit žurnal.

“Velika greška”

Gejts je komentarisao i fotografije iz nedavno objavljenih Epstajnovih dokumenata na kojima je prikazan sa ženama čija su lica zamagljena.

Tvrdi da je Epstajn tražio da se fotografiše sa njegovim asistentkinjama nakon sastanaka.

– Da budem jasan, nikada nisam provodio vrijeme sa ženama iz njegovog okruženja – izjavio je Gejts.

Naveo je da je bila ogromna greška provoditi vrijeme sa Epstajnom i dovoditi rukovodstvo Fondacije Gates na sastanke sa seksualnim prestupnikom.

– Izvinjavam se svima koji su uvučeni u ovo zbog greške koju sam napravio – rekao je on.

Milijarder je otkrio da su njegovi susreti sa Epstajnom počeli 2011. godine, godinama nakon što je Epstajn 2008. priznao krivicu za podvođenje maloljetnice. Gejts je rekao da je znao za “neku 18-mjesečnu mjeru” koja je Epstajnu ograničavala putovanja, ali da nije dovoljno provjerio njegovu prošlost.

Sastanke je nastavio da održava čak i nakon što je njegova tadašnja supruga Melinda Frenč Gejts 2013. izrazila zabrinutost.

– Sa ovim što sada znam, sve je to, znate, sto puta gore, ne samo zbog njegovih prethodnih zločina, već je sada jasno da se radilo o kontinuiranom lošem ponašanju – rekao je Gejts radnicima.

“Nisam posjetio ostrvo”

O bivšoj supruzi je dodao: “Moram joj odati priznanje, uvijek je bila prilično sumnjičava prema cijeloj priči sa Epstajnom.”

Gejts je zaposlenima juče rekao da je nastavio da se sastaje sa Epstajnom do 2014, da je sa njim letio privatnim avionom i provodio vrijeme u Njemačkoj, Francuskoj, Njujorku i Vašingtonu.

– Nikada nisam prespavao kod njega – rekao je, niti je posjetio njegovo ostrvo.

Kazao je da je Epstajn “pričao o bliskim odnosima koje ima sa mnogim milijarderima, posebno onima sa Volstrita”, i uvjeravao ga da može pomoći da se prikupi novac za ciljeve poput globalnog zdravlja.

Gejts je dodao da je prisustvo drugih uglednih ljudi na tim sastancima doprinjelo “osjećaju da je riječ o normalnoj situaciji”.

Uništen ugled

Priznao je da razumije da je njegova povezanost sa Epstajnom pomogla i samom seksualnom prestupniku da popravi svoj ugled. Gejts je priznao da su njegove veze sa cijelom pričom i nedavno objavljeni mejlovi iz dokumenata Ministarstva pravde bacili sjenku na Fondaciju Gejts i njen ugled.

– To je u potpunoj suprotnosti sa vrijednostima i ciljevima Fondacije – rekao je i dodao da je njegov rad veoma osjetljiv na ugled, prenosi Blic.

– Ljudi mogu da biraju da li će sarađivati sa nama ili ne.

Portparol Fondacije izjavio je da milijarder održava ovakve sastanke sa zaposlenima dva puta godišnje i da je “govorio otvoreno, detaljno odgovorio na nekoliko pitanja i preuzeo odgovornost za svoje postupke.”