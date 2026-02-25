Merc u zvaničnoj posjeti Pekingu

Izvor:
Njemački kancelar Fridrih Merc doputovao je u zvaničnu posjetu Kini, javila je Kineska centralna televizija /CCTV/.
U izvještaju se navodi da je Merc jutros stigao na Međunarodni aerodrom u Pekingu, uz napomenu da je to njegova prva posjeta Kini otkako je izabran za kancelara.
Merc će u Pekingu sastati sa predsjednikom Kine Si Đinpingom i kineskim premijerom Li Đangom.
