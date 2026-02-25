Logo
Large banner

Merc u zvaničnoj posjeti Pekingu

Izvor:

SRNA

25.02.2026

10:22

Komentari:

0
Фридрих Мерц
Foto: Tanjug/Katharina Kausche/dpa via AP)

Njemački kancelar Fridrih Merc doputovao je u zvaničnu posjetu Kini, javila je Kineska centralna televizija /CCTV/.

U izvještaju se navodi da je Merc jutros stigao na Međunarodni aerodrom u Pekingu, uz napomenu da je to njegova prva posjeta Kini otkako je izabran za kancelara.

Merc će u Pekingu sastati sa predsjednikom Kine Si Đinpingom i kineskim premijerom Li Đangom.

Podijeli:

Tagovi :

Fridrih Merc

Kina

Peking

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мерц Овај свјетски поредак више не постоји

Svijet

Merc: Na pomolu novi poredak svjetskih sila

4 d

0
Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји

Svijet

Merc uzdrmao izjavom: Svijet kakav poznajemo više ne postoji

1 sedm

0
Мерц против додатног опорезивања богатих

Svijet

Merc protiv dodatnog oporezivanja bogatih

6 d

0
Мерц Овај свјетски поредак више не постоји

Svijet

Merc: Ovaj svjetski poredak više ne postoji

1 sedm

0

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Objavljene fotografije iz Epstinovog luksuznog stana u Parizu: Policajce šokiralo šta su zatekli

1 h

0
Мариа Захарова

Svijet

Zaharova: London i Pariz manipulišu Kijevom oko pitanja nuklearnog oružja

1 h

0
Принц Ендру

Svijet

Britanska vlada će objaviti povjerljiva dokumenta bivšeg princa

3 h

0
Пао турски Ф-16, погинуо пилот

Svijet

Pao turski F-16, poginuo pilot

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

17

Ovo su glavni razlozi odlaska u invalidsku penziju

11

07

Banjalučki SNSD oštro odgovorio Stanivukoviću: To pokazuje kako doživljava institucije Srpske

11

02

Bojić: Laktaši - lider u BiH po ulaganjima

11

00

Dodik o namjerama Šmita: "Riječ je o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi na nivou BiH"

10

51

Otkriven gen koji smanjuje želju za cigaretama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner