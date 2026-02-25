Kralj primljen u bolnicu: Hitno se oglasila palata

Kralj Harald od Norveške primljen je u bolnicu na Tenerifima zbog neodređene infekcije i dehidracije, saopštila je danas kraljevska palata.

Kralj Harald, koji je u subotu napunio 89 godina, hospitalizovan je, ali se navodi da je trenutno u dobrom stanju, prenio je Independent.

Njegov lični ljekar će otputovati na Tenerife, a najnoviji izvještaj o Haraldovom zdravstvenom stanju biće sutra objavljen, nakon što ljekar proceni situaciju. Palata je istakla da je kralj Harald bio sa kraljicom Sonjom na odmoru.

Saopštenje iz palate

U utorak uveče Kraljevska kuća Norveške se oglasila hitnim saopštenjem: "Njegovo Veličanstvo Kralj (Harald V) je večeras primljen u Univerzitetsku bolnicu Hospiten Sur na Tenerifeu. Kralj se liječi od infekcije i dehidracije, a njegovo stanje je, s obzirom na okolnosti, dobro".

Harald je na tronu Norveške od 1991. godine.

Česti problemi sa zdravljem

U februaru 2024. godine, norveški monarh je hospitalizovan zbog infekcije dok je bio na odmoru u Maleziji, a tom prilikom mu je ugrađen i privremeni pejsmejker. Kasnije je vraćen u Norvešku, gdje mu je ugrađen stalni pejsmejker.

Prethodno, u januaru 2024. godine bio je na "bolovanju" zbog respiratorne infekcije. Takođe je bio hospitalizovan zbog infekcija u maju i decembru 2023. godine. U oktobru 2020. godine operisan mu je srčani zalistak, a 2003. godine operisan je zbog raka bešike.

Teško vrijeme za norvešku kraljevsku porodicu

Haraldova bolest dolazi usred teškog vremena za norvešku kraljevsku porodicu. Snaja kralja Haralda, prestolonasljednica Mete-Marit, suočava se sa negativnim reakcijama zbog svog prijateljstva sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom - njeno ime se više puta pominje u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Govoreći o svom prijateljstvu sa osramoćenim finansijerom u januaru, Mete-Marit je u saopštenju objavljenom za norveški medij NRK rekla: "Džefri Epstajn je odgovoran za svoje postupke. Moram da preuzmem odgovornost što nisam bolje provjerila Epstajnovu prošlost i što nisam dovoljno brzo shvatila kakva je osoba bio".

Kraljevska članica, koja je udata za prestolonasljednika Hakona, nasljednika norveškog prestola, nastavila je: "Duboko žalim zbog toga, i ovo je odgovornost koju moram da preuzmem. Pokazala sam loše rasuđivanje i žalim što sam ikada imala kontakt sa Epstajnom. Jednostavno, to je sramotno", prenio je magazin Hello.

Uz sve ovo, njen sin Marius Borg Hoibi, iz veze prije braka sa prestolonaslednikom Haokonom, optužen je za ukupno 38 krivičnih djela, uključujući četiri silovanja i više napada. Za najteža krivična djela izjasnio se da nije kriv, a u slučaju osuđujuće presude prijeti mu kazna do 16 godina zatvora.