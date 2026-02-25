Logo
Large banner

Kralj primljen u bolnicu: Hitno se oglasila palata

Izvor:

Agencije

25.02.2026

11:25

Komentari:

0
Краљ Харалд од Норвешке
Foto: Tanjug / AP / Francisco Seco

Kralj Harald od Norveške primljen je u bolnicu na Tenerifima zbog neodređene infekcije i dehidracije, saopštila je danas kraljevska palata.

Kralj Harald, koji je u subotu napunio 89 godina, hospitalizovan je, ali se navodi da je trenutno u dobrom stanju, prenio je Independent.

Njegov lični ljekar će otputovati na Tenerife, a najnoviji izvještaj o Haraldovom zdravstvenom stanju biće sutra objavljen, nakon što ljekar proceni situaciju. Palata je istakla da je kralj Harald bio sa kraljicom Sonjom na odmoru.

Saopštenje iz palate

U utorak uveče Kraljevska kuća Norveške se oglasila hitnim saopštenjem: "Njegovo Veličanstvo Kralj (Harald V) je večeras primljen u Univerzitetsku bolnicu Hospiten Sur na Tenerifeu. Kralj se liječi od infekcije i dehidracije, a njegovo stanje je, s obzirom na okolnosti, dobro".

Harald je na tronu Norveške od 1991. godine.

Česti problemi sa zdravljem

U februaru 2024. godine, norveški monarh je hospitalizovan zbog infekcije dok je bio na odmoru u Maleziji, a tom prilikom mu je ugrađen i privremeni pejsmejker. Kasnije je vraćen u Norvešku, gdje mu je ugrađen stalni pejsmejker.

Prethodno, u januaru 2024. godine bio je na "bolovanju" zbog respiratorne infekcije. Takođe je bio hospitalizovan zbog infekcija u maju i decembru 2023. godine. U oktobru 2020. godine operisan mu je srčani zalistak, a 2003. godine operisan je zbog raka bešike.

Teško vrijeme za norvešku kraljevsku porodicu

Haraldova bolest dolazi usred teškog vremena za norvešku kraljevsku porodicu. Snaja kralja Haralda, prestolonasljednica Mete-Marit, suočava se sa negativnim reakcijama zbog svog prijateljstva sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom - njeno ime se više puta pominje u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Govoreći o svom prijateljstvu sa osramoćenim finansijerom u januaru, Mete-Marit je u saopštenju objavljenom za norveški medij NRK rekla: "Džefri Epstajn je odgovoran za svoje postupke. Moram da preuzmem odgovornost što nisam bolje provjerila Epstajnovu prošlost i što nisam dovoljno brzo shvatila kakva je osoba bio".

Kraljevska članica, koja je udata za prestolonasljednika Hakona, nasljednika norveškog prestola, nastavila je: "Duboko žalim zbog toga, i ovo je odgovornost koju moram da preuzmem. Pokazala sam loše rasuđivanje i žalim što sam ikada imala kontakt sa Epstajnom. Jednostavno, to je sramotno", prenio je magazin Hello.

Uz sve ovo, njen sin Marius Borg Hoibi, iz veze prije braka sa prestolonaslednikom Haokonom, optužen je za ukupno 38 krivičnih djela, uključujući četiri silovanja i više napada. Za najteža krivična djela izjasnio se da nije kriv, a u slučaju osuđujuće presude prijeti mu kazna do 16 godina zatvora.

Podijeli:

Tagovi :

Kralj Harald od Norveške

Norveška

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Bivši premijer zbog povezanosti sa Epstajnom sebi htio oduzeti život

20 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Bivši norveški premijer zvanično optužen za ozbiljnu korupciju zbog veza sa Epstinom

1 sedm

0
Џефри Епстајн

Svijet

Parlament Norveške formira komisiju za istragu u vezi slučaja Epstajn

2 sedm

0
Џефри Епстајн

Svijet

Poznata norveška diplomatkinja podnijela ostavku ostavku zbog Epštajna, istraga obuhvata i njenog muža

2 sedm

0

Više iz rubrike

Музеј Лувр

Svijet

Danas imenovanje novog direktora Luvra

4 h

0
Фридрих Мерц

Svijet

Merc u zvaničnoj posjeti Pekingu

4 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Objavljene fotografije iz Epstinovog luksuznog stana u Parizu: Policajce šokiralo šta su zatekli

4 h

0
Мариа Захарова

Svijet

Zaharova: London i Pariz manipulišu Kijevom oko pitanja nuklearnog oružja

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

38

Švajcarska vlada će isplatiti 56.000 dolara za svaku žrtvu požara u Kran-Montani

14

37

'ParlATVment': O rusko-ukrajinskom sukobu

14

35

Vitkof otkrio kada bi mogla da bude sljedeća runda pregovora o Ukrajini

14

22

Teretni voz udario auto, ima povrijeđenih

14

07

Real na Benfiku bez ključnog igrača?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner