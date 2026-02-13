Bivši norveški premijer zvanično optužen za ozbiljnu korupciju zbog veza sa Epstinom

Bivši norveški premijer Torbjern Jagland optužen je za ozbiljnu korupciju zbog veza sa američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom, saopštila je policija. Optužbe su podignute nakon što je Savjet Evrope ukinuo Jaglandu imunitet od krivičnog gonjenja zbog njegove bivše diplomatske uloge.

Njegov advokat kaže da on poriče krivičnu odgovornost i da je spreman da sarađuje, javlja Bi-Bi-Si .

Detalji optužnice

Vjeruje se da imejlovi koje je objavila američka vlada pokazuju da Jagland planira samostalne i porodične posjete Epštajnovim kućama u Parizu, Njujorku i Palm Biču nakon što je milijarder osuđen za seksualne prestupe nad decom. Norveška jedinica za sprečavanje kriminala, Ekokrim, pretražila je tri Jaglandova imanja i sada se očekuje da će biti ispitan. Jagland je viđen kako napušta svoj dom u Oslu u četvrtak, u pratnji svog advokata, jednog od imanja - zajedno sa onima u Riseru i Raulandu - za koje je Ekokrim potvrdio da je pretražio.

Pored toga što je bio premijer od 1996. do 1997. godine, Jagland je takođe bivši šef Norveškog Nobelovog komiteta i proveo je deceniju kao generalni sekretar Saveta Evrope. Upravo kao šef Savjeta, evropskog nadzornika za demokratiju i ljudska prava, Jagland je uživao diplomatski imunitet zbog navodnih dijela počinjenih tokom njegovog mandata od 2009. do 2019. godine. Okokrim je zatražio od Savjeta da mu ukine imunitet nakon što je početkom ovog mjeseca pokrenuo istragu o navodima o ozbiljnoj korupciji protiv njega između 2011. i 2018. godine.

Takozvani Epštajnovi dosijei navodno pokazuju slučajeve u kojima je pokojni finansijer pokrivao putne troškove do svojih imanja za Jaglanda i njegovu porodicu. Bivši lider je planirao porodično putovanje na Epštajnovo privatno karipsko ostrvo 2014. godine, ali je ono na kraju otkazano nakon što se Epštajn razbolio. Jagland se takođe suočava sa optužbama da je tražio Epštajnovu pomoć u dobijanju bankarskog kredita, iako nije jasno da li je to učinjeno, prema norveškom emiteru NRK. Policija nije potvrdila da li je ova optužba deo ozbiljne optužnice za korupciju.

Uključenost drugih javnih ličnosti

U širenje skandala upleteno je nekoliko norveških javnih ličnosti, uključujući princezu Mete-Marit, diplomate Monu Jul i Terjea Red-Larsena, kao i generalnog direktora Svjetskog ekonomskog foruma (VEF), Bergea Brendea. Mete-Marit je uputila „duboko izvinjenje“ Norvežanima zbog svog prijateljstva sa Epštajnom nakon što je otkriveno da su razmenjivali poruke tri godine.

Mona Jul i njen suprug Terje Rød-Larsen takođe su pod istragom norveškog tužioca Økokrim zbog „ozbiljne korupcije“ nakon što su mediji objavili da je njihova djeca trebalo da dobiju po 5 miliona dolara na osnovu testamenta koji je Epštajn navodno potpisao nekoliko dana prije smrti. Advokat Mone Jul je rekao da ona „ne priznaje optužbe protiv sebe“, dok je advokat Rød-Larsena rekao da je uvjeren da će istraga razjasniti „da nema osnova za krivičnu odgovornost“.

Svjetski ekonomski forum (WEF) je naložio nezavisnu reviziju poslovnih odnosa Brendea - koji je takođe bio ministar spoljnih poslova Norveške - zbog njegovih interakcija sa pedofilom. Brende je priznao da je tri puta večerao sa Epštajnom 2018. i 2019. godine i da je komunicirao sa njim putem imejla i SMS poruka, ali je rekao da je „potpuno nesvjestan“ njegovih prošlih kriminalnih aktivnosti. Dodao je da pozdravlja odluku WEF-a da pokrene reviziju.