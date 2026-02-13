Dvoje ubijenih u pucnjavi na američkom kampusu

Dvije su osobe ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi koja se jučer naveče dogodila u studentskom domu Univerziteta u Južnoj Karolini, zbog čega je kampus odmah zatvoren. Incident se, prema saopštenju objavljenom na Fejsbuk stranici Univerziteta, dogodio oko 21:15 po lokalnom vremenu u stambenom kompleksu za studente, piše Rojters.

Zasad je dostupno vrlo malo službenih informacija o okolnostima napada, a nije poznato ni je li osoba koja je pucala još uvijek u bijegu. "Službenici sveučilišta još nisu potvrdili identitet žrtava, kao ni u kakvom je stanju ranjena osoba", stoji u saopštenju.

Osoba koja se u četvrtak naveče javila na telefon ureda za javnu bezbjednost Univerziteta izjavila je da nije ovlaštena davati nikakve informacije o incidentu.

Istraga u toku, nastava otkazana

Univerzitet u Južnoj Karolini, koji broji više od 3000 studenata, jedno je od dva istorijsko afro-američka univerziteta u Orangeburgu, gradu udaljenom oko 65 kilometara jugoistočno od Kolumbije, glavnog grada Južne Karoline.

Uprava je saopštila da je zatražila od Državnog od‌jela za provođenje zakona da preuzme istragu pucnjave. Nastava koja se trebala održati u petak je otkazana.