Ruska PVO u akciji: Oboreno skoro 58 ukrajinskih dronova

Izvor:
RT Balkan
13.02.2026
08:35
Komentari:0
Snage protivvazdušne odbrane su tokom protekle noći oborile 58 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad četiri ruska regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
"Tokom protekle noći, u periodu od 23 do 7 po moskovskom vremenu, dežurna sredstva PVO presrela su i uništila 58 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa", navodi se u saopštenju.
Od toga je 43 bespilotne letjelice oboreno u Volgogradskoj oblasti, 12 u Rostovskoj, dvije u Kurskoj oblasti i jedna na Krimu.
Ruska PVO tokom noći oborila 38 ukrajinskih dronova
Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov ranije je saopštio da je izveden masovni napad bespilotnim letelicama. Ostaci dronova pali su u blizini stambenih zgrada u Volgogradu i na teritoriji industrijskih preduzeća u oblasti. Oštećeni su automobili i razbijena stakla na stanovima. Povređene su tri osobe, među kojima i dvanaestogodišnji učenik. Njihovi životi nisu ugroženi.
4 h
5 h
5 h
15 h
