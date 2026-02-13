Logo
Ruska PVO u akciji: Oboreno skoro 58 ukrajinskih dronova

Izvor:

RT Balkan

13.02.2026

08:35

Komentari:

0
Руска ПВО у акцији: Оборено скоро 58 украјинских дронова

Snage protivvazdušne odbrane su tokom protekle noći oborile 58 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad četiri ruska regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Tokom protekle noći, u periodu od 23 do 7 po moskovskom vremenu, dežurna sredstva PVO presrela su i uništila 58 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa", navodi se u saopštenju.

Od toga je 43 bespilotne letjelice oboreno u Volgogradskoj oblasti, 12 u Rostovskoj, dvije u Kurskoj oblasti i jedna na Krimu.

русија украјина 2

Svijet

Ruska PVO tokom noći oborila 38 ukrajinskih dronova

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov ranije je saopštio da je izveden masovni napad bespilotnim letelicama. Ostaci dronova pali su u blizini stambenih zgrada u Volgogradu i na teritoriji industrijskih preduzeća u oblasti. Oštećeni su automobili i razbijena stakla na stanovima. Povređene su tri osobe, među kojima i dvanaestogodišnji učenik. Njihovi životi nisu ugroženi.

