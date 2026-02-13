Logo
Large banner

Uhapšeni zbog smrti bebe nakon što su prijavili pobačaj

13.02.2026

10:03

Komentari:

0
beba
Foto: Pixabay

Vlasti u Kentakiju, u SAD, uhapsile su par više od godinu dana nakon što su prijavili pobačaj, a policija je pronašla mrtvu bebu ispred njihove kuće.

Din Benet (27) i Čarls Benet (32) privedeni su u ponedjeljak nakon jednogodišnje istrage o smrti novorođenčeta u novembru 2024. godine, izveštava Newsweek .

Državna policija Kentakija saopštila je da je velika porota podigla optužnicu protiv nje krajem januara. Din Benet je optužena za ubistvo iz nehata, prikrivanje fizičkih dokaza, skrnavljenje mrtvog tijela i prikrivanje rođenja djeteta. Njen suprug, Čarls Benet, optužen je za ubistvo iz nehata i prikrivanje rođenja djeteta.

Istraga je pokrenuta 29. novembra 2024. godine, nakon hitnog poziva o ženi koja je odvedena u bolnicu nakon mogućeg pobačaja. U bolnici je par rekao vlastima da je beba ostavljena u njihovoj kući. Policija je kasnije pronašla beživotno tijelo djeteta iznad nasipa ispred kuće. Mrtvozornik je na licu mjesta proglasio smrt, a tijelo je poslato na obdukciju.

беба

Gradovi i opštine

Drama sa srećnim krajem u Prijedoru: Beba rođena u kolima hitne pomoći

Državna policija nije objavila uzrok smrti niti starost posmrtnih ostataka. Din i Čarls Benet su u pritvoru, a ročište je zakazano za 2. mart. Još uvijek nije poznato da li su angažovali advokata.

Optužbe u državi sa strogim zakonima o abortusu

Slučaj dolazi samo nekoliko nedjelja nakon što je žena uhapšena zbog upotrebe droga za prekid trudnoće. Melisa Spenser (35) je prvobitno optužena za feticid, ali su tužioci odustali od te optužbe jer, prema zakonu Kentakija, ona ne može biti primenjena na ženu koja sama traži abortus, objavio je Leksington Herald-Lider.

Spenser se i dalje suočava sa optužbama za prikrivanje rođenja djeteta, skrnavljenje mrtvog tijela i prikrivanje fizičkih dokaza. Za razliku od zakona o feticidu, optužba za ubistvo iz nehata, koja nosi kaznu do pet godina zatvora, može se podići protiv bilo koje osobe u Kentakiju.

Podijeli:

Tagovi :

beba

hapšenje

pobačaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У замрзивачу пронађена тијела двије бебе

Svijet

U zamrzivaču pronađena tijela dvije bebe

20 h

0
Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno 18 beba

1 d

0
У Српској рођене 22 бебе

Društvo

U Srpskoj rođene 22 bebe

2 d

0
У Српској рођена 31 беба

Društvo

U Srpskoj rođena 31 beba

3 d

0

Više iz rubrike

Шта је хиперсонична брзина

Nauka i tehnologija

Šta je hipersonična brzina

2 h

0
Украјина обуставила испоруке нафте Мађарској из Русије

Svijet

Ukrajina obustavila isporuke nafte Mađarskoj iz Rusije

3 h

0
Путину вјерује 78 одсто Руса

Svijet

Putinu vjeruje 78 odsto Rusa

3 h

4
Њемачка разматра укидање радног времена од 8 сати

Svijet

Njemačka razmatra ukidanje radnog vremena od 8 sati

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Vlada Srpske: Povodom Sretenja u ponedjeljak neradni dan

12

50

Vozila smrskana: Sudar kamiona i dva automobila na putu Doboj-Derventa

12

37

Otkriveni slučajevi afričke kuge svinja

12

37

Odborniku u BiH zapaljen automobil

12

34

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner