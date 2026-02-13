Uhapšeni zbog smrti bebe nakon što su prijavili pobačaj

Vlasti u Kentakiju, u SAD, uhapsile su par više od godinu dana nakon što su prijavili pobačaj, a policija je pronašla mrtvu bebu ispred njihove kuće.

Din Benet (27) i Čarls Benet (32) privedeni su u ponedjeljak nakon jednogodišnje istrage o smrti novorođenčeta u novembru 2024. godine, izveštava Newsweek .

Državna policija Kentakija saopštila je da je velika porota podigla optužnicu protiv nje krajem januara. Din Benet je optužena za ubistvo iz nehata, prikrivanje fizičkih dokaza, skrnavljenje mrtvog tijela i prikrivanje rođenja djeteta. Njen suprug, Čarls Benet, optužen je za ubistvo iz nehata i prikrivanje rođenja djeteta.

Istraga je pokrenuta 29. novembra 2024. godine, nakon hitnog poziva o ženi koja je odvedena u bolnicu nakon mogućeg pobačaja. U bolnici je par rekao vlastima da je beba ostavljena u njihovoj kući. Policija je kasnije pronašla beživotno tijelo djeteta iznad nasipa ispred kuće. Mrtvozornik je na licu mjesta proglasio smrt, a tijelo je poslato na obdukciju.

Državna policija nije objavila uzrok smrti niti starost posmrtnih ostataka. Din i Čarls Benet su u pritvoru, a ročište je zakazano za 2. mart. Još uvijek nije poznato da li su angažovali advokata.

Optužbe u državi sa strogim zakonima o abortusu

Slučaj dolazi samo nekoliko nedjelja nakon što je žena uhapšena zbog upotrebe droga za prekid trudnoće. Melisa Spenser (35) je prvobitno optužena za feticid, ali su tužioci odustali od te optužbe jer, prema zakonu Kentakija, ona ne može biti primenjena na ženu koja sama traži abortus, objavio je Leksington Herald-Lider.

Spenser se i dalje suočava sa optužbama za prikrivanje rođenja djeteta, skrnavljenje mrtvog tijela i prikrivanje fizičkih dokaza. Za razliku od zakona o feticidu, optužba za ubistvo iz nehata, koja nosi kaznu do pet godina zatvora, može se podići protiv bilo koje osobe u Kentakiju.