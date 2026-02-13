Njemačka razmatra ukidanje radnog vremena od 8 sati

Sindikati u Njemačkoj digli su glas protiv planova vlade da izmijeni, pa čak i potpuno ukine Zakon o radnom vremenu.

Umjesto dosadašnjeg ograničenja od osam sati rada dnevno, predlaže se prelazak na maksimalno ned‌jeljno radno vrijeme, što bi u praksi moglo da znači znatno duže radne dane.

Prema navodima njemačkih medija, radni dan koji počinje u 7 ujutru i završava se tek u 20 časova mogao bi da postane realnost za milione zaposlenih. Vlada želi da ukine ograničenje od osam sati dnevno i da ga zamijeni ned‌jeljnim limitom.

Fleksibilizacija Zakona o radnom vremenu

U koalicionom sporazumu jasno je navedeno da će dnevno maksimalno radno vrijeme od osam sati biti zamijenjeno ned‌jeljnim ograničenjem. Poverenik vlade za turizam poručio je da bi odluka o „fleksibilizaciji Zakona o radnom vremenu“ trebalo da bude donijeta još ove godine.

Svijet Bivši norveški premijer zvanično optužen za ozbiljnu korupciju zbog veza sa Epstinom

Kancelar Fridrih Merc (CDU) otišao je i korak dalje, izjavivši da bi „vjerovatno ukinuo Zakon o radnom vremenu“. Ono što na prvi pogled d‌jeluje kao veća fleksibilnost, prema upozorenju sindikata, u praksi bi moglo da znači radne dane duge i do 13 sati, a u periodima najvećeg opterećenja čak 73,5 sati ned‌jeljno.

Na to upozorava sindikat NGG – Sindikat prehrambene industrije, industrije pića i ugostiteljstva, koji smatra da bi takve promjene dodatno pogoršale uslove rada.

Oštre reakcije sindikata

Predsjednik NGG-a poručio je da produžavanje radnog dana nije rješenje za nedostatak radne snage.

Društvo Zbog naglih promjena vremena ljudi masovno zovu Hitnu: Situacija je ozbiljna

– Svako ko želi ozbiljno da se bori protiv manjka zaposlenih mora da poboljša uslove rada, a ne da produžava radne dane na 13 sati – istakao je on.

I Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Njemačka konfederacija sindikata, pokrenula je kampanju pod sloganom „Snagom za 8“. Na konferenciji DGB Bavarske u Ingolštatu usvojena je rezolucija pod nazivom „Osam sati je dovoljno – danas i ubuduće“, piše Telegraf.

Delegati su poručili da su radnici već pod velikim pritiskom i da su granice izdržljivosti u mnogim sektorima odavno dostignute.

– Svako ko danas zahtijeva duže radne dane ignoriše realnost u kojoj zaposleni već rade na ivici svojih mogućnosti – navodi se u zaključku rezolucije.