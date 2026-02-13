Logo
Amputirana joj noga: Poznato stanje djevojke koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći

Kliks

13.02.2026

08:51

Тешка несрећа у Сарајеву
Foto: Samir Jordanovic/Anadolija

Djevojčica Ela Jovanović (17), koja je juče teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, i dalje je u izuzetno teškom stanju.

Kako je jutros potvrđeno za Klix.ba iz Opšte bolnice u Sarajevu, tokom noći i jutra nastavljen je intenzivan reanimacioni tretman i terapija.

Na mostu na Skenderiji u Sarajevu osvanuli su jutros transparenti podrške Eli koja se bori za život nakon tramvajske nesreće.

Njoj je juče nakon nesreće amputirana noga. Pored Ele Jovanović, povrijeđene su još tri osobe.

Poginuo Erdoan Morankić, momak iz Brčkog

U nesreći je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić, momak iz Brčkog koji je studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Ердоан Моранкић

Hronika

Ovo je mladić iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Podsjetimo, juče oko 12 sati iz pravca Željezničke stanice, tramvaj je velikom brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole, iskočio iz šina i na tramvajskoj stanici povrijedio četiri i usmrtio jednu osobu.

Skoro 10 sati je trajao uviđaj nakon čega je tramvaj uklonjen, a saobraćaj je sinoć normalizovan.

Kliks

Ela Jovanović

Erdoan Morankić

Sarajevo

tramvaj

