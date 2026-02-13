Amputirana joj noga: Poznato stanje djevojke koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći

Izvor:
13.02.2026
Djevojčica Ela Jovanović (17), koja je juče teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, i dalje je u izuzetno teškom stanju.
Kako je jutros potvrđeno za Klix.ba iz Opšte bolnice u Sarajevu, tokom noći i jutra nastavljen je intenzivan reanimacioni tretman i terapija.
Na mostu na Skenderiji u Sarajevu osvanuli su jutros transparenti podrške Eli koja se bori za život nakon tramvajske nesreće.
Njoj je juče nakon nesreće amputirana noga. Pored Ele Jovanović, povrijeđene su još tri osobe.
U nesreći je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić, momak iz Brčkog koji je studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Podsjetimo, juče oko 12 sati iz pravca Željezničke stanice, tramvaj je velikom brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole, iskočio iz šina i na tramvajskoj stanici povrijedio četiri i usmrtio jednu osobu.
Skoro 10 sati je trajao uviđaj nakon čega je tramvaj uklonjen, a saobraćaj je sinoć normalizovan.
