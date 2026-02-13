U jučerašnjoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu povrijeđena je d‌jevojka od 17 godina kojoj je amputirana noga.

Kako je potvrđeno za "Avaz" njoj se ljekari još uvijek bore za život.

- Nastavljamo intenzivnu reanimaciju i terapiju - potvrdio je direktor Opšte bolnice, prof. dr Ismet Gavrankapetanović za "Avaz".

Podsjećamo, u nesreći je život izgubio muškarac rođen 2003. godine, čije tijelo je izvučeno s mjesta nesreće nakon višesatne intervencije nadležnih službi.

Hronika Ovo je mladić iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu

U istoj nesreći povrijeđene su četiri osobe.

Nadležne institucije nastavljaju rad na prikupljanju svih relevantnih informacija kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.