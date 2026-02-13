Logo
D‌jevojci kojoj je amputirana noga nakon tramvajske nesreće, još uvijek se bore za život

Izvor:

Avaz

13.02.2026

07:28

Komentari:

0
Д‌јевојци којој је ампутирана нога након трамвајске несреће, још увијек се боре за живот
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

U jučerašnjoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu povrijeđena je d‌jevojka od 17 godina kojoj je amputirana noga.

Kako je potvrđeno za "Avaz" njoj se ljekari još uvijek bore za život.

- Nastavljamo intenzivnu reanimaciju i terapiju - potvrdio je direktor Opšte bolnice, prof. dr Ismet Gavrankapetanović za "Avaz".

Podsjećamo, u nesreći je život izgubio muškarac rođen 2003. godine, čije tijelo je izvučeno s mjesta nesreće nakon višesatne intervencije nadležnih službi.

Ердоан Моранкић

Hronika

Ovo je mladić iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu

U istoj nesreći povrijeđene su četiri osobe.

Nadležne institucije nastavljaju rad na prikupljanju svih relevantnih informacija kako bi se rasvijetlile okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.

Sarajevo

tramvaj

Komentari (0)
