U Srpskoj danas počinje zajedničko obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije. Pod sloganom "Sabornost i ponos", planirano je niz manifestacija.

Program u Banjaluci počinje u 15 časova otvaranjem objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u Univerzitetskom centru Republike Srpske.

U 18 časova biće održana svečana akademija.

Obilježavanje se nastavlja sutra u Višegradu, a potom u Aranđelovcu, Orašcu i Kragujevcu.

Zajedničko obilježavanje Sretenja u Srpskoj i Srbiji utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine.