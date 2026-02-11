Logo
Large banner

Dan državnosti - sabornost i ponos

11.02.2026

11:03

Komentari:

0
Дан државности - саборност и понос

Sabornost i ponos je slogan pod kojim će ove godine Republika Srpska i Srbija proslavljati Dan državnosti - Sretenje.

Ovaj koncept simbolizuje jedinstvo, zajedničku istoriju i kulturu srpskog naroda.

Дан државности - саборност и понос
Dan državnosti - sabornost i ponos

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti Srbije, Dan državnosti Republike Srpske i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i sve srpske borce oslobodilačkih ratova.

Zajedničko obilježavanje utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna 2024. godine.

Ovaj praznik, kao Dan državnosti Republike Srpske i Dan državnost Srbije od prošle godine se zajednički obilježava.

Prvi srpski ustanak protiv otomanske vlasti podignut je 15. februara 1804. godine u Orašcu i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji. Na Sretenje 1835. godine donesen je i Sretenjski ustav.

U Banjaluci će u petak, 13. februara povodom Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske - Sretenja, biti otvoren novi centar za onkologiju, a biće održana i Svečana akademija.

Podijeli:

Tag :

Dan državnosti - Sretenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пројекција документарних филмова „Хероји причају“

Društvo

Projekcija dokumentarnih filmova „Heroji pričaju“

1 d

0
Сретење доноси нову промјену: Шта нас чека до краја фебруара

Društvo

Sretenje donosi novu promjenu: Šta nas čeka do kraja februara

2 d

0
''Дани духовне културе Русије''; Концерт хора Сретењског манастира из Москве

Kultura

''Dani duhovne kulture Rusije''; Koncert hora Sretenjskog manastira iz Moskve

4 mj

0
Коме је тужитељка Кнежевић одавала тајне: Сретен пријавио и њу и себе?

Hronika

Kome je tužiteljka Knežević odavala tajne: Sreten prijavio i nju i sebe?

8 mj

0

Više iz rubrike

Поднесене пријаве за утају 5,3 милиона КМ пореза и доприноса

Republika Srpska

Podnesene prijave za utaju 5,3 miliona KM poreza i doprinosa

2 h

0
Жупљанин: Само уједињени Срби могу бити проактиван субјекат нове стварности

Republika Srpska

Župljanin: Samo ujedinjeni Srbi mogu biti proaktivan subjekat nove stvarnosti

4 h

0
Важан текст Вашингтон тајмса: "Република Српска заслужује независност"

Republika Srpska

Važan tekst Vašington tajmsa: "Republika Srpska zaslužuje nezavisnost"

6 h

7
Синиша Пепић

Republika Srpska

Pepić za ATV: Diplomate u BiH generatori krize, Srpska u prilici da kreira narativ

15 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Epstajn se raspitivao za sestre Hadid, htio sastanak sa njima

13

03

Novak Đoković otkazao turnir, ovo je razlog

12

56

Bitno: O otvaranju novog Centra za onkologiju i hematologiju UKC-a

12

52

Evropski parlament odobrio 90 milijardi evra zajma za Kijev

12

49

Ostojić: Gagić nije predsjednik BORS-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner