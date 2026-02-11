Sabornost i ponos je slogan pod kojim će ove godine Republika Srpska i Srbija proslavljati Dan državnosti - Sretenje.

Ovaj koncept simbolizuje jedinstvo, zajedničku istoriju i kulturu srpskog naroda.

Dan državnosti - sabornost i ponos

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti Srbije, Dan državnosti Republike Srpske i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i sve srpske borce oslobodilačkih ratova.

Zajedničko obilježavanje utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna 2024. godine.

Ovaj praznik, kao Dan državnosti Republike Srpske i Dan državnost Srbije od prošle godine se zajednički obilježava.

Prvi srpski ustanak protiv otomanske vlasti podignut je 15. februara 1804. godine u Orašcu i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji. Na Sretenje 1835. godine donesen je i Sretenjski ustav.

U Banjaluci će u petak, 13. februara povodom Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske - Sretenja, biti otvoren novi centar za onkologiju, a biće održana i Svečana akademija.