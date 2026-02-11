Župljanin: Samo ujedinjeni Srbi mogu biti proaktivan subjekat nove stvarnosti

Samo ujedinjen srpski narod može preživjeti radikalne geopolitičke promjene i umjesto objekta u međunarodnim odnosima postati proaktivan subjekat nove geopolitičke stvarnosti, izjavio je Srni predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.

Župljanin je istakao da predstojeće obilježavanje Sretenja treba biti izraz potpunog razumijevanja sadašnjeg stanja srpskog svijeta, opasnosti koje mu prijete, ali i prilika koje nude bolju perspektivu.

On je naveo da se obilježavanjem Sretenja kao Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije izražava čvrsto jedinstvo i nepokolebljiva volja srpskog naroda da čuva svoju državnost.

- Zajedničko obilježavanje Sretenja jedan je od najznačajnijih događaja za srpski narod sa lijeve i desne strane rijeke Drine, ali i za svekoliki srpski svijet - rekao je Župljanin.

On je naglasio da je to najčvršća garancija za suverenost i slobodu kojih nikada nije bilo kada srpski narod nije imao svoju državu.

Župljanin ukazuje da tome uči istorija, jer su Srbi, kad god nisu imali državu doživjeli pogrome i stradanja.

- Da se to ne bi dešavalo u izazovnoj budućnosti srpski narod se mora ujediniti u borbi, težnji za državotvornošću i slobodom. Ideal slobode može se ostvariti čuvanjem suverenosti i državotvornosti - istakao je Župljanin.

Zajedničko obilježavanje Sretenja kao Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna 2024. godine.