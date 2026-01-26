Apsurdnost BiH: "Kada se neko krsti, to "šokirao javnost", a kada primi islam, to je "sretna vijest"

Izvor:
ATV
26.01.2026
10:54
Komentari:0
Prema pojedinim federalnim medijima, kada se neko krsti, to je onda događaj koji je "šokirao javnost BiH", a kada primi islam, to je povod za "sretnu vijest", rekao pravnik Ognjen Tadić.
"Malo ko je tako vjerno izrazio islamski ekstremizam političkog Sarajeva kao što je to učinio portal Slobodna Bosna, nasljednik propalih novina.
Dvije kćerke i majka iz Turske Boga našle u Trebinju: Od danas su Jelisaveta, Marija i Ana
Prema njima, kada se neko krsti, to je onda događaj koji je "šokirao javnost BiH", a kada primi islam, to je povod za "sretnu vijest"", naveo je Tadić na Iksu.
Malo ko je tako vjerno izrazio islamski ekstremizam političkog SA kao što je to učinio portal Slobodna Bosna, nasljednik propalih novina. — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) January 26, 2026
Prema njima, kada se neko krsti, to je onda događaj koji je „šokirao bh. javnost“, a kada primi islam, to je povod za „sretnu vijest“. pic.twitter.com/rOw3qOE0HI
