Apsurdnost BiH: "Kada se neko krsti, to "šokirao javnost", a kada primi islam, to je "sretna vijest"

Izvor:

ATV

26.01.2026

10:54

Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

Prema pojedinim federalnim medijima, kada se neko krsti, to je onda događaj koji je "šokirao javnost BiH", a kada primi islam, to je povod za "sretnu vijest", rekao pravnik Ognjen Tadić.

"Malo ko je tako vjerno izrazio islamski ekstremizam političkog Sarajeva kao što je to učinio portal Slobodna Bosna, nasljednik propalih novina.

Крштење у ТБ

Društvo

Dvije kćerke i majka iz Turske Boga našle u Trebinju: Od danas su Jelisaveta, Marija i Ana

Prema njima, kada se neko krsti, to je onda događaj koji je "šokirao javnost BiH", a kada primi islam, to je povod za "sretnu vijest"", naveo je Tadić na Iksu.

