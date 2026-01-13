Tramp krenuo u obračun sa Muslimanskim bratstvom

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa, proglasila je tri ogranka Muslimanskog bratstva terorističkim organizacijama, objavili su u utorak Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država i Stejt Department.

"Danas, kao prvi korak u podršci Trampovoj predanosti uklanjanju sposobnosti i djelovanja ogranaka Muslimanskog bratstva koji predstavljaju prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama, kako je opisano u Izvršnoj uredbi 14362, Sjedinjene Američke Države uvode terorističke oznake protiv libanonskog, jordanskog i egipatskog ogranka Muslimanskog bratstva", ističe se u saopštenju.

Kako dalje dodaju, Ministarstvo spoljnih poslova označava libanonsko Muslimansko bratstvo stranom terorističkom organizacijom i posebno određenim globalnim teroristom (SDGT), a vođu skupine Muhammad Fawzi Taqqosh kao SDGT.

Takođe, Ministarstvo finansija označava egipatsko Muslimansko bratstvo i jordansko Muslimansko bratstvo kao SDGT-ove zbog pružanja materijalne podrške Hamasu.

"Ove oznake odražavaju početne akcije kontinuiranog, održivog napora da se spriječi nasilje i destabilizacija ogranaka Muslimanskog bratstva gdje god se dogode. Sjedinjene Američke Države će upotrijebiti sve dostupne alate kako bi tim ograncima Muslimanskog bratstva uskratile resurse za bavljenje terorizmom ili njegovu podršku", ističe se u saopštenju, koje potpisuje američki državni sekretar Marko Rubio.