Logo
Large banner

Tramp krenuo u obračun sa Muslimanskim bratstvom

13.01.2026

21:19

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa, proglasila je tri ogranka Muslimanskog bratstva terorističkim organizacijama, objavili su u utorak Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država i Stejt Department.

"Danas, kao prvi korak u podršci Trampovoj predanosti uklanjanju sposobnosti i djelovanja ogranaka Muslimanskog bratstva koji predstavljaju prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama, kako je opisano u Izvršnoj uredbi 14362, Sjedinjene Američke Države uvode terorističke oznake protiv libanonskog, jordanskog i egipatskog ogranka Muslimanskog bratstva", ističe se u saopštenju.

Kako dalje dodaju, Ministarstvo spoljnih poslova označava libanonsko Muslimansko bratstvo stranom terorističkom organizacijom i posebno određenim globalnim teroristom (SDGT), a vođu skupine Muhammad Fawzi Taqqosh kao SDGT.

Takođe, Ministarstvo finansija označava egipatsko Muslimansko bratstvo i jordansko Muslimansko bratstvo kao SDGT-ove zbog pružanja materijalne podrške Hamasu.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

"Ove oznake odražavaju početne akcije kontinuiranog, održivog napora da se spriječi nasilje i destabilizacija ogranaka Muslimanskog bratstva gdje god se dogode. Sjedinjene Američke Države će upotrijebiti sve dostupne alate kako bi tim ograncima Muslimanskog bratstva uskratile resurse za bavljenje terorizmom ili njegovu podršku", ističe se u saopštenju, koje potpisuje američki državni sekretar Marko Rubio.

Podijeli:

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Аустрија у шоку: Трагичан крај потраге за Јоханом, ухапшен полицајац

Svijet

Austrija u šoku: Tragičan kraj potrage za Johanom, uhapšen policajac

3 h

0
Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

Svijet

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

3 h

0
Банкротирало више од 10.000 предузећа

Svijet

Bankrotiralo više od 10.000 preduzeća

4 h

0
Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

Svijet

Nilsen: Grenlanđani ne žele da budu dio Amerike

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

00

Srećna pravoslavna Nova godina!

23

00

Mask ponudio besplatan internet u Iranu

22

50

Sergej Ćetković iznio oštar stav: ''Sve je laž..''

22

40

Popularna prodavnica naplaćuje ulazak

22

30

Jednu stvar obavezno unesite u kuću za Srpsku novu godinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner