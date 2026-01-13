Nilsen: Grenlanđani ne žele da budu dio Amerike

Izvor:
Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen izjavio je da njegov narod ni na koji način ne želi da postane dio SAD, ni pod kojim okolnostima.
- Ako moramo da biramo između SAD i Danske, onda biramo Dansku - rekao je Nilsen na zajedničkoj konferenciji za novinare sa danskim premijerom Mete Frederiksen u Kopenhagenu.
Ona je naglasila da nije bilo lako izdržati "potpuno neprihvatljiv pritisak naših najbližih saveznika", prenijela je agencija DPA.
- Ne možete nasilno pomjerati granice i ne možete kupiti stanovništvo. Najteži dio je tek pred nama - upozorila je Frederiksenova.
Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen trebao bi da se sastane sutra sa potpredsjednikom SAD Džejmsom Dejvidom Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom u Vašingtonu da bi razgovarali o američkim pretenzijama na ostrvo pod autonomnom upravom, koje pripada Danskoj.
Očekuje se da će sastanku prisustvovati i grenlandski ministar spoljnih poslova Vivijan Mocfeld.
