Nilsen: Grenlanđani ne žele da budu dio Amerike

Izvor:

SRNA

13.01.2026

20:04

Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen izjavio je da njegov narod ni na koji način ne želi da postane dio SAD, ni pod kojim okolnostima.

- Ako moramo da biramo između SAD i Danske, onda biramo Dansku - rekao je Nilsen na zajedničkoj konferenciji za novinare sa danskim premijerom Mete Frederiksen u Kopenhagenu.

КК Борац

Košarka

Košarkaši Borca u borbi za prvi trofej u sezoni

Ona je naglasila da nije bilo lako izdržati "potpuno neprihvatljiv pritisak naših najbližih saveznika", prenijela je agencija DPA.

- Ne možete nasilno pomjerati granice i ne možete kupiti stanovništvo. Najteži dio je tek pred nama - upozorila je Frederiksenova.

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen trebao bi da se sastane sutra sa potpredsjednikom SAD Džejmsom Dejvidom Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom u Vašingtonu da bi razgovarali o američkim pretenzijama na ostrvo pod autonomnom upravom, koje pripada Danskoj.

снијег-хладноћа-лед-

Srbija

Završio se samo prvi pik ledenog talasa: Evo kada opet stiže prava zima

Očekuje se da će sastanku prisustvovati i grenlandski ministar spoljnih poslova Vivijan Mocfeld.

Grenland

