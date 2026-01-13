Logo
Large banner

Upaljeni alarmi zbog zagađenog vazduha: Zdravlje ljudi ugroženo

Izvor:

Telegraf

13.01.2026

17:51

Komentari:

0
Магла сунце
Foto: Pexels/David Kanigan

Hiljade Amerikanaca u dijelovima Džordžije, Južne Karoline i Oregona izložene su nezdravom kvalitetu vazduha, upozoravaju nadležne službe, pozivajući stanovnike da ograniče boravak na otvorenom kad god je to moguće.

Prema mapama kvaliteta vazduha objavljenim u utorak, u više područja zabilježeni su znatno povišeni nivoi PM2,5 čestica - mikroskopskih zagađivača koji sadrže toksična organska jedinjenja i teške metale, a potiču iz saobraćaja, industrijskih emisija i sagorijevanja drveta.

Рибар

Savjeti

Namirnice koje treba jesti zimi

Najkritičnija situacija je u Ogasti, u saveznoj državi Džordžiji, kao i u susjednim dijelovima Južne Karoline, uključujući Sjevernu Ogastu, gdje je indeks kvaliteta vazduha dostigao vrednost od 166, što se klasifikuje kao "nezdravo za sve stanovnike". To znači da se rizici po zdravlje ne odnose samo na osjetljive grupe, već na cjelokupno stanovništvo.

I grad Valdosta, na jugu Džordžije, suočava se sa uporno lošim kvalitetom vazduha. Prognoze ukazuju da će AQI narednih dana ostati iznad vrijednosti 100, usljed kombinacije saobraćajnog zagađenja, industrijske aktivnosti i nepovoljnih vremenskih uslova koji usporavaju prirodno raspršivanje zagađivača.

Slična upozorenja izdata su i u centralnom Oregonu. U Bendu i južnom dijelu okruga Dešuts, stagnacija vazduha uzrokovana sistemima visokog pritiska i slabim vhetrovima zadržava zagađivače blizu tla. Zbog toga su nivoi kvaliteta vazduha podignuti u kategoriju "nezdravo za osjetljive grupe", što je dovelo do izdavanja zdravstvenih savjeta za stanovništvo. Odjeljenje za kvalitet životne sredine Oregona saopštilo je da upozorenje ostaje na snazi najmanje do petka ujutru po lokalnom vremenu.

Аеродром

Svijet

Mrtvu suprugu u invalidskim kolicima pokušao da ukrca na let

Stručnjaci podsjećaju da indeks kvaliteta vazduha funkcioniše na skali od 0 do 500: vrijednosti od 0 do 50 smatraju se dobrim, od 51 do 100 umjerenim, dok sve iznad 150 predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu može dovesti do problema sa disajnim putevima, pogoršanja astme, opterećenja srca i trajnog oštećenja pluća.

Vlasti u pogođenim državama pozivaju građane da prate lokalne prognoze kvaliteta vazduha, izbjegavaju fizičke aktivnosti na otvorenom i, ukoliko je moguće, borave u zatvorenim i dobro provjetrenim prostorima.

Podijeli:

Tagovi:

Amerika

zagađen vazduh

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран

Svijet

Zaharova: Neprihvatljive prijetnje udarima na Iran

3 h

0
Стијена на путу

Gradovi i opštine

Izbjegnuta tragedija: Stijena teška nekoliko tona pala na put

3 h

0
Хаос на Башчаршији: Двије особе приведене, трећа у бјекству

Hronika

Haos na Baščaršiji: Dvije osobe privedene, treća u bjekstvu

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Policija rasvijetlila krađu, pa pronašli oružje i drogu

3 h

0

Više iz rubrike

Мртву супругу у инвалидским колицима покушао да укрца на лет

Svijet

Mrtvu suprugu u invalidskim kolicima pokušao da ukrca na let

3 h

0
Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран

Svijet

Zaharova: Neprihvatljive prijetnje udarima na Iran

3 h

0
Трамп поручио Иранцима: Наставите!

Svijet

Tramp poručio Irancima: Nastavite!

3 h

0
Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

Svijet

Olimpijac poginuo nakon što ga je zatrpala lavina

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

20

39

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

20

31

Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

20

30

Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

20

22

Najzdravije voće na svijetu: Evo zašto bi trebalo da ga konzumiraju i trudnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner