Upaljeni alarmi zbog zagađenog vazduha: Zdravlje ljudi ugroženo

Hiljade Amerikanaca u dijelovima Džordžije, Južne Karoline i Oregona izložene su nezdravom kvalitetu vazduha, upozoravaju nadležne službe, pozivajući stanovnike da ograniče boravak na otvorenom kad god je to moguće.

Prema mapama kvaliteta vazduha objavljenim u utorak, u više područja zabilježeni su znatno povišeni nivoi PM2,5 čestica - mikroskopskih zagađivača koji sadrže toksična organska jedinjenja i teške metale, a potiču iz saobraćaja, industrijskih emisija i sagorijevanja drveta.

Najkritičnija situacija je u Ogasti, u saveznoj državi Džordžiji, kao i u susjednim dijelovima Južne Karoline, uključujući Sjevernu Ogastu, gdje je indeks kvaliteta vazduha dostigao vrednost od 166, što se klasifikuje kao "nezdravo za sve stanovnike". To znači da se rizici po zdravlje ne odnose samo na osjetljive grupe, već na cjelokupno stanovništvo.

I grad Valdosta, na jugu Džordžije, suočava se sa uporno lošim kvalitetom vazduha. Prognoze ukazuju da će AQI narednih dana ostati iznad vrijednosti 100, usljed kombinacije saobraćajnog zagađenja, industrijske aktivnosti i nepovoljnih vremenskih uslova koji usporavaju prirodno raspršivanje zagađivača.

Slična upozorenja izdata su i u centralnom Oregonu. U Bendu i južnom dijelu okruga Dešuts, stagnacija vazduha uzrokovana sistemima visokog pritiska i slabim vhetrovima zadržava zagađivače blizu tla. Zbog toga su nivoi kvaliteta vazduha podignuti u kategoriju "nezdravo za osjetljive grupe", što je dovelo do izdavanja zdravstvenih savjeta za stanovništvo. Odjeljenje za kvalitet životne sredine Oregona saopštilo je da upozorenje ostaje na snazi najmanje do petka ujutru po lokalnom vremenu.

Stručnjaci podsjećaju da indeks kvaliteta vazduha funkcioniše na skali od 0 do 500: vrijednosti od 0 do 50 smatraju se dobrim, od 51 do 100 umjerenim, dok sve iznad 150 predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu može dovesti do problema sa disajnim putevima, pogoršanja astme, opterećenja srca i trajnog oštećenja pluća.

Vlasti u pogođenim državama pozivaju građane da prate lokalne prognoze kvaliteta vazduha, izbjegavaju fizičke aktivnosti na otvorenom i, ukoliko je moguće, borave u zatvorenim i dobro provjetrenim prostorima.