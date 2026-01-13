Logo
Large banner

Zaharova: Neprihvatljive prijetnje udarima na Iran

13.01.2026

17:26

Komentari:

0
Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран
Foto: Tanjug/AP

Prijetnje Vašingtona udarima na Iran su apsolutno neprihvatljive, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Prijetnje Vašingtona da će pokrenuti nove vojne udare na teritoriji Islamske Republike su apsolutno neprihvatljive", navela je Zaharova u saopštenju.

Ona je dodala da Rusija najoštrije osuđuje svako subverzivno spoljno miješanje u unutrašnje političke procese Irana.

"Dinamika unutrašnje političke situacije u zemlji i opadanje vještački podstaknutih protesta koje se vidi posljednjih dana omogućavaju nam da očekujemo postepenu stabilizaciju situacije", rekla je Zaharova.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp poručio Irancima: Nastavite!

Ona je ocijenila da su "hiljade Iranaca koji marširaju kao znak podrške suverenitetu Islamske Republike ključ neuspjeha zlokobnih planova onih koje proganja postojanje država na međunarodnoj areni sposobnih da vode nezavisnu spoljnu politiku i da samostalno biraju prijatelje".

Moskva je u kontaktu sa svojim diplomatskim predstavništvima u Iranu, koja rade kao i obično i u kontaktu su sa Rusima u zemlji, zaključila je Zaharova.

Podijeli:

Tagovi:

Marija Zaharova

Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трамп поручио Иранцима: Наставите!

Svijet

Tramp poručio Irancima: Nastavite!

3 h

0
Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

Svijet

Olimpijac poginuo nakon što ga je zatrpala lavina

3 h

0
beba

Svijet

Beba preminula dva dana nakon rođenja: Roditelji krive ljekare za propust

4 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Užas u sportskom kampu: Divlja mačka zaražena bjesnilom napala dijete (12)

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

20

39

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

20

31

Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

20

30

Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

20

22

Najzdravije voće na svijetu: Evo zašto bi trebalo da ga konzumiraju i trudnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner