Zaharova: Neprihvatljive prijetnje udarima na Iran

Prijetnje Vašingtona udarima na Iran su apsolutno neprihvatljive, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Prijetnje Vašingtona da će pokrenuti nove vojne udare na teritoriji Islamske Republike su apsolutno neprihvatljive", navela je Zaharova u saopštenju.

Ona je dodala da Rusija najoštrije osuđuje svako subverzivno spoljno miješanje u unutrašnje političke procese Irana.

"Dinamika unutrašnje političke situacije u zemlji i opadanje vještački podstaknutih protesta koje se vidi posljednjih dana omogućavaju nam da očekujemo postepenu stabilizaciju situacije", rekla je Zaharova.

Ona je ocijenila da su "hiljade Iranaca koji marširaju kao znak podrške suverenitetu Islamske Republike ključ neuspjeha zlokobnih planova onih koje proganja postojanje država na međunarodnoj areni sposobnih da vode nezavisnu spoljnu politiku i da samostalno biraju prijatelje".

Moskva je u kontaktu sa svojim diplomatskim predstavništvima u Iranu, koja rade kao i obično i u kontaktu su sa Rusima u zemlji, zaključila je Zaharova.