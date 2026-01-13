Užas u sportskom kampu: Divlja mačka zaražena bjesnilom napala dijete (12)

Ris zaražen bjesnilom je napao 12-godišnju djevojčicu, koju su od težih posljedica spasli zaposleni u ovoj ustanovi, prenosi Telegram kanal SHOT.

Republika Srpska Minić: Jedinstvo i sabornost - temelj snage Srba

Neobično ponašanje životinje

Divlja mačka je izašla iz šume, oborila djevojčicu na zemlju i počela da je ujeda. Zaposleni su brzo reagovali i uspjeli da je otjeraju.

Svjedoci incidenta navode da se ris neobično ponašao, a u jednom trenutku je djelovalo da se guši. Na lice mjesta stigli su hitna pomoć, policija, kao i članovi Centra za rehabilitaciju divljih životinja.

Ris je uhvaćen u blizini kampa, ali mu nije bilo spasa. Stručnjaci su potvrdili da je imao težak oblik bjesnila. Uginuo je prije bilo kakve akcije nadležnih.

Nauka i tehnologija Pao Iks!

Dijete pod nadzorom ljekara

Prema navodima ljekara, povređena djevojčica se oporavlja od povreda. Ujedi i ogrebotine bili su površinski, ali je iz predostrožnosti započeta terapija protiv bjesnila.

Ona je pod stalnim medicinskim nadzorom.

Nadležne službe nastavljaju da ispituju okolnosti pod kojima je zaražena divlja životinja dospjela u blizinu dječijeg kampa.