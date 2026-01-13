Optužnica protiv Faće zbog psihičkog nasilja nad Isakom, Jurišićevom i četiri novinarke

U saopštenju se napominje da se Pašić tereti se da je tokom 2025. godine koristeći psovke i uvrede putem društvenih mreža "Tik tok“ i "Jutjub" vrijeđao dostojanstvo četiri novinarke, zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Duške Jurišić i ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Rame Isaka, čime je narušio njihov psihički integritet.

Iz Kantnonalnog tužilaštva KS napominju da je riječ o intenzivnom, senzacionalističkom, vrlo uvredljivom, ponižavajućem istupu osumnjičenog koje je usmjereno na povredu ličnosti oštećenih lica.

U optužnici, koja je proslijeđena Opštinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, predloženo je produženje pritvora Pašiću.