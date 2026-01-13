Akcija Skladištar: Zaplijenjena droga, uhapšen A.Dž.

U akciji "Skladištar" policijski službenici Kantona Sarajevo uhapsili su 39-godišnjeg A.Dž. i zaplijenili veću količinu droge.

U izvršenim pretresima na području Novog Grada, pronađeno je više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge spid, marihuana i ekstazi, ukupne količine više od 950 grama, 39 tableta koje asociraju na opojnu drogu ekstazi, određena količina gotovog novca, mobilni telefon, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen A.Dž. (1987) iz Sarajeva i predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.