Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

Okružni sud u Banjaluci prošle godine izrekao je više od 150 godina zatvora optuženima za trgovinu narkoticima i omogućavanje uživanja droge!
Od toga je više od 100 godina zatvora izrečeno dilerima koji su hapšeni u planskim akcijama koje su sprovodili PU Banjaluka i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.
Tu se izdvaja akcija ”Eskadron” u kojoj je 18 optuženih osuđeno na ukupno 74 godine zatvora. Radilo se o akciji koja je sprovedena u maju 2024. godine i u kojoj je ukupno zaplijenjeno oko dva kilograma kokaina i marihuane. U okviru ovog predmeta podignute su dvije optužnice protiv 22 osobe.
Za dilovanje droge 60 godina zatvora: Izrečena presuda u predmetu "Eskadron"
U prvom predmetu osuđeni su Borislav Đukanović zvani Gru na pet godina, Miladin Lugić na četiri godine i Stefan Svjetlanović na tri godine zatvora, dok je protiv četiri osobe postupak i dalje u toku.
Drugom optužnicom obuhvaćeno je 15 osoba koje su nepravosnažno osuđene na 62 godine zatvora. Najveće kazne od po šest i po godina zatvora izrečene su Vladimiru Maliću i Dragoslavu Jungiću. Na pet i po godina osuđen je Aleksandar Ćutković, dok su ostali osuđeni na kazne u rasponu od jedne do četiri i po godine zatvora.
U akciji ”Amigo”, koja je sprovedena u martu 2025. godine u Banjaluci, policija je zaplijenila kilogram kokaina. Uhapšeni su Ognjen Branković zvani Žorž i Goran Novalija koji su nakon sporazumnog priznanja krivice pravosnažno osuđeni na kazne od po pet godina i dva mjeseca zatvora.
Na osnovu sporazuma o priznanju krivice Jovica Grujić osuđen je na četiri godine, a Stanivoj Žutić na tri godine zatvora nakon što su u julu prošle godine uhapšeni u okviru akcije ”Insajder” u kojoj je otkriveno i oduzeto 27 kilograma marihuane. Dio droge pronađen je u automobilu ”mercedes” koji je upravljao Grujić, dok je ostatak otkriven u pretresu Žutićeve kuće na području Čelinca.
Saša Kresojević osuđen je na tri godine zatvora zbog držanja kilograma kokaina koji je u okviru akcije ”Omerta” u avgustu 2023. godine pronađen u šteku ”audija A4” kojim je upravljao. Istom akcijom su obuhvaćeni Aleksandar Miletić i Nemanja Kerezović koji su oslobođeni optužbe, dok je Anđelo Miletić nedostupan istražnim organima.
Kresojević osuđen na tri godine zatvora, Miletić i Kerezović oslobođeni
Vladimir Sumonja osuđen je na pet godina i tri mjeseca zatvora, a Luka Panić na tri godine jer su zbog prodaje držali kokain, koji su prevozili u ”audiju A3”. Kada je policija pokušala da ih zaustavi, oni su se dali u bjekstvo da bi tokom potjere Sumonja ”audijem” udario u službeno vozilo, pa je osuđen i za sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, dok je Panić za to djelo oslobođen optužbe.
Saša Lipovac iz Gradiške nepravosnažno je osuđen na šest godina zatvora zbog dilovanje droge u okviru predmeta ”Galerija”, dok su Ognjen Šobota, Danijel Todorović i Aleksandar Grandić oslobođeni optužbe. Radilo se o akciji koju je PU Gradiška sprovela u oktobru 2023. godine. Na osnovu sporazumnih priznanja krivice tri osobe su ranije pravosnažno osuđene na sedam godina zatvora.
Zbog dilovanja droge nepravosnažno su osuđeni supružnici iz Banjaluke Braco i Anđelija Cota na četiri i po, odnosno tri godine zatvora. U presudi se navodi da su oni od 2017. do maja 2021. godine nabavaljali i prodavali kokain konzumentima u Banjaluci i Čelincu.
Prošle godine ponovljen je postupak protiv Milorada Vukovića zvanog Luis i petorice optuženih iz akcije ”Kodeks”, koja je sprovedena u decembru 2021. godine. Nakon ponovljenog postupka osuđeni su na ukupno 18 godina i 10 mjeseci zatvora, ali presuda nije pravosnažna i uložene su žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske.
Optuženima u "Kodeksu" 18 godina zatvora, Luis i Brković na slobodi!
Prema dostupnim podacima tokom prošle godine Okružni sud u Banjaluci je po optužnicama za trgovinu drogom i omogućavanje uživanja droge izrekao osam oslobađajućih presuda.
