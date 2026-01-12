Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

Okružni sud u Banjaluci prošle godine izrekao je više od 150 godina zatvora optuženima za trgovinu narkoticima i omogućavanje uživanja droge!

Od toga je više od 100 godina zatvora izrečeno dilerima koji su hapšeni u planskim akcijama koje su sprovodili PU Banjaluka i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

U predmetu ”Eskadron” 74 godine zatvora

Tu se izdvaja akcija ”Eskadron” u kojoj je 18 optuženih osuđeno na ukupno 74 godine zatvora. Radilo se o akciji koja je sprovedena u maju 2024. godine i u kojoj je ukupno zaplijenjeno oko dva kilograma kokaina i marihuane. U okviru ovog predmeta podignute su dvije optužnice protiv 22 osobe.

U prvom predmetu osuđeni su Borislav Đukanović zvani Gru na pet godina, Miladin Lugić na četiri godine i Stefan Svjetlanović na tri godine zatvora, dok je protiv četiri osobe postupak i dalje u toku.

Drugom optužnicom obuhvaćeno je 15 osoba koje su nepravosnažno osuđene na 62 godine zatvora. Najveće kazne od po šest i po godina zatvora izrečene su Vladimiru Maliću i Dragoslavu Jungiću. Na pet i po godina osuđen je Aleksandar Ćutković, dok su ostali osuđeni na kazne u rasponu od jedne do četiri i po godine zatvora.

”Amigo” i ”Insajder” pravosnažno 17 godina

U akciji ”Amigo”, koja je sprovedena u martu 2025. godine u Banjaluci, policija je zaplijenila kilogram kokaina. Uhapšeni su Ognjen Branković zvani Žorž i Goran Novalija koji su nakon sporazumnog priznanja krivice pravosnažno osuđeni na kazne od po pet godina i dva mjeseca zatvora.

Na osnovu sporazuma o priznanju krivice Jovica Grujić osuđen je na četiri godine, a Stanivoj Žutić na tri godine zatvora nakon što su u julu prošle godine uhapšeni u okviru akcije ”Insajder” u kojoj je otkriveno i oduzeto 27 kilograma marihuane. Dio droge pronađen je u automobilu ”mercedes” koji je upravljao Grujić, dok je ostatak otkriven u pretresu Žutićeve kuće na području Čelinca.

”Omerta” bez dokaza, jedan osuđen dvojica oslobođena

Saša Kresojević osuđen je na tri godine zatvora zbog držanja kilograma kokaina koji je u okviru akcije ”Omerta” u avgustu 2023. godine pronađen u šteku ”audija A4” kojim je upravljao. Istom akcijom su obuhvaćeni Aleksandar Miletić i Nemanja Kerezović koji su oslobođeni optužbe, dok je Anđelo Miletić nedostupan istražnim organima.

Vladimir Sumonja osuđen je na pet godina i tri mjeseca zatvora, a Luka Panić na tri godine jer su zbog prodaje držali kokain, koji su prevozili u ”audiju A3”. Kada je policija pokušala da ih zaustavi, oni su se dali u bjekstvo da bi tokom potjere Sumonja ”audijem” udario u službeno vozilo, pa je osuđen i za sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, dok je Panić za to djelo oslobođen optužbe.

Saša Lipovac iz Gradiške nepravosnažno je osuđen na šest godina zatvora zbog dilovanje droge u okviru predmeta ”Galerija”, dok su Ognjen Šobota, Danijel Todorović i Aleksandar Grandić oslobođeni optužbe. Radilo se o akciji koju je PU Gradiška sprovela u oktobru 2023. godine. Na osnovu sporazumnih priznanja krivice tri osobe su ranije pravosnažno osuđene na sedam godina zatvora.

Supružnici dilovali kokain

Zbog dilovanja droge nepravosnažno su osuđeni supružnici iz Banjaluke Braco i Anđelija Cota na četiri i po, odnosno tri godine zatvora. U presudi se navodi da su oni od 2017. do maja 2021. godine nabavaljali i prodavali kokain konzumentima u Banjaluci i Čelincu.

Prošle godine ponovljen je postupak protiv Milorada Vukovića zvanog Luis i petorice optuženih iz akcije ”Kodeks”, koja je sprovedena u decembru 2021. godine. Nakon ponovljenog postupka osuđeni su na ukupno 18 godina i 10 mjeseci zatvora, ali presuda nije pravosnažna i uložene su žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Prema dostupnim podacima tokom prošle godine Okružni sud u Banjaluci je po optužnicama za trgovinu drogom i omogućavanje uživanja droge izrekao osam oslobađajućih presuda.