Poznato ko je muškarac koji je ubijen na Trampovom imanju, porodica prijavila nestanak

22.02.2026

16:51

Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак
Foto: ATV

Osumnjičeni koji je jutros upao na Trampovo imanje Mar-a-Lago u Floridi je iz Sjeverne Karoline i porodica ga je prijavila kao nestalog, rečeno je na konferenciji za novinare nakon pucnjave.

Portparol Tajne službe, Entoni Guljelmi, rekao je da je osumnjičeni bio u ranim dvadesetim godinama i da je porijeklom iz Sjeverne Karoline.

tajna sluzba tanjug ap Andrew Harnik

Svijet

Oglasila se Tajna služba o likvidaciji muškarca: Imao je sačmaricu i kanister

Porodica ga je prijavila kao nestalog prije nekoliko dana.

Prema Guljelmiju, istražitelji vjeruju da je napustio Severnu Karolinu i krenuo ka jugu, usput nabavivši sačmaricu. Kutija od oružja pronađena je u njegovom vozilu.

tramp 3

Svijet

Pucnjava na Trampovom imanju: Tajna služba likvidirala muškarca

Osumnjičeni je prošao kroz sjevernu kapiju imanja Mar-a-Lago u trenutku kada je drugo vozilo izlazilo, prenosi Skaj Njuz.

Donald Tramp

atentat

Florida

