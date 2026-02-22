Poznato ko je muškarac koji je ubijen na Trampovom imanju, porodica prijavila nestanak

22.02.2026
16:51
Komentari:0
Osumnjičeni koji je jutros upao na Trampovo imanje Mar-a-Lago u Floridi je iz Sjeverne Karoline i porodica ga je prijavila kao nestalog, rečeno je na konferenciji za novinare nakon pucnjave.
Portparol Tajne službe, Entoni Guljelmi, rekao je da je osumnjičeni bio u ranim dvadesetim godinama i da je porijeklom iz Sjeverne Karoline.
Porodica ga je prijavila kao nestalog prije nekoliko dana.
Prema Guljelmiju, istražitelji vjeruju da je napustio Severnu Karolinu i krenuo ka jugu, usput nabavivši sačmaricu. Kutija od oružja pronađena je u njegovom vozilu.
Osumnjičeni je prošao kroz sjevernu kapiju imanja Mar-a-Lago u trenutku kada je drugo vozilo izlazilo, prenosi Skaj Njuz.
