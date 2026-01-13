Iran počinje s javnim pogubljenjima demonstranata

Najveći protesti u Iranu u posljednje tri godine pretvaraju se u krvoproliće. Zvanični podaci govore o gotovo 600 mrtvih i više od 10.000 uhapšenih, dok aktivisti tvrde da je ubijeno barem 3.000 ljudi. Režim je najavio da od srijede počinju javne egzekucije ekspresno osuđenih demonstranata.

I dok protesti u Iranu traju, Islamska Republika objavila je da želi pregovore sa Sjedinjenim Državama, čiji je predsjednik Donald Tramp zaprijetio vojnim udarima ukoliko nasilje ne prestane.

Prema brojnim medijskim izvještajima, u Teheranu su snage režima nasumično otvorile vatru na civile okupljene na ulicama. U drugom gradu meci su pogodili rodbinu tinejdžera, ubijenog na jednom od protesta. Ovi napadi dio su kampanje represije iranskih vlasti protiv demonstranata, prenosi Antena Observator.

U posljednje dvije nedjelje, najmanje 538 osoba je ubijeno, prema podacima grupe za ljudska prava.

Ali Reza Pahlavi, sin bivšeg iranskog šaha Muhameda Reze Pahlavija, tvrdi da je broj žrtava najmanje pet puta veći.

"U posljednjih 48 sati, Iranci su imali više žrtava nego Amerika nakon terorističkog napada 11. septembra", izjavio je Reza Pahlavi.

Mrtvačnice prepune leševa

Među ubijenima su Rubina, studentkinja modnog dizajna iz Teherana, i dvadesetšestogodišnji fudbalski sudija. Snimci su izazvali bijes u zapadnim zemljama.

Donald Tramp je premjestio bombardere i lovce F-35 bliže Iranu, u vojnu bazu u Kataru. Pored vojne intervencije, američki predsjednik može uvesti nove sankcije ili narediti sajber napade.

"Ljudi su umrli, a nisu morali. Pod opsadom su! A sada izgleda da na njih i pucaju, što je vrlo loše. Vojska analizira situaciju i imamo nekoliko snažnih opcija za odgovor", izjavio je Tramp.

Iako su već četiri dana bez pristupa internetu i komunikacijama, Iranci su ipak uspjeli da iznesu iz zemlje potresne snimke. Mrtvačnice su prepune leševa, a ožalošćene porodice prolaze između njih da pronađu svoje najbliže.

Spisak žrtava biće dopunjen u srijedu imenom Erfana Soltanija, dvadesetšestogodišnjaka koji je osuđen na smrt vješanjem. Još 90 osoba moglo bi imati istu sudbinu.

"Ovo nasilje nije znak moći, već znak slabosti. Ovo nasilje mora prestati", izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.

