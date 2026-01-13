Logo
Large banner

Iran počinje s javnim pogubljenjima demonstranata

Izvor:

Telegraf

13.01.2026

09:48

Komentari:

1
Иран почиње с јавним погубљењима демонстраната
Foto: Tanjug/AP/UGC

Najveći protesti u Iranu u posljednje tri godine pretvaraju se u krvoproliće. Zvanični podaci govore o gotovo 600 mrtvih i više od 10.000 uhapšenih, dok aktivisti tvrde da je ubijeno barem 3.000 ljudi. Režim je najavio da od srijede počinju javne egzekucije ekspresno osuđenih demonstranata.

I dok protesti u Iranu traju, Islamska Republika objavila je da želi pregovore sa Sjedinjenim Državama, čiji je predsjednik Donald Tramp zaprijetio vojnim udarima ukoliko nasilje ne prestane.

Prema brojnim medijskim izvještajima, u Teheranu su snage režima nasumično otvorile vatru na civile okupljene na ulicama. U drugom gradu meci su pogodili rodbinu tinejdžera, ubijenog na jednom od protesta. Ovi napadi dio su kampanje represije iranskih vlasti protiv demonstranata, prenosi Antena Observator.

tramp 3

Svijet

Tramp: SAD uvode carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom

U posljednje dvije nedjelje, najmanje 538 osoba je ubijeno, prema podacima grupe za ljudska prava.

Ali Reza Pahlavi, sin bivšeg iranskog šaha Muhameda Reze Pahlavija, tvrdi da je broj žrtava najmanje pet puta veći.

"U posljednjih 48 sati, Iranci su imali više žrtava nego Amerika nakon terorističkog napada 11. septembra", izjavio je Reza Pahlavi.

Mrtvačnice prepune leševa

Među ubijenima su Rubina, studentkinja modnog dizajna iz Teherana, i dvadesetšestogodišnji fudbalski sudija. Snimci su izazvali bijes u zapadnim zemljama.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp ima više opcija za Iran

Donald Tramp je premjestio bombardere i lovce F-35 bliže Iranu, u vojnu bazu u Kataru. Pored vojne intervencije, američki predsjednik može uvesti nove sankcije ili narediti sajber napade.

"Ljudi su umrli, a nisu morali. Pod opsadom su! A sada izgleda da na njih i pucaju, što je vrlo loše. Vojska analizira situaciju i imamo nekoliko snažnih opcija za odgovor", izjavio je Tramp.

Iako su već četiri dana bez pristupa internetu i komunikacijama, Iranci su ipak uspjeli da iznesu iz zemlje potresne snimke. Mrtvačnice su prepune leševa, a ožalošćene porodice prolaze između njih da pronađu svoje najbliže.

Spisak žrtava biće dopunjen u srijedu imenom Erfana Soltanija, dvadesetšestogodišnjaka koji je osuđen na smrt vješanjem. Još 90 osoba moglo bi imati istu sudbinu.

"Ovo nasilje nije znak moći, već znak slabosti. Ovo nasilje mora prestati", izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Iran

pogubljenje

demonstracije

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Суспендован Душан Мандић!

Ostali sportovi

Suspendovan Dušan Mandić!

1 h

0
Ухапшен малољетник у Маријупољу због шпијунаже за Украјину

Svijet

Uhapšen maloljetnik u Marijupolju zbog špijunaže za Ukrajinu

1 h

0
Расписан позив за статисте у филму "Линија", снимање на Романији

Kultura

Raspisan poziv za statiste u filmu "Linija", snimanje na Romaniji

2 h

0
"Преклињу ме да једем, мени се све гади": Потресно свједочење Ведране Рудан са онкологије

Scena

"Preklinju me da jedem, meni se sve gadi": Potresno svjedočenje Vedrane Rudan sa onkologije

2 h

0

Više iz rubrike

Ухапшен малољетник у Маријупољу због шпијунаже за Украјину

Svijet

Uhapšen maloljetnik u Marijupolju zbog špijunaže za Ukrajinu

1 h

0
Загонетна објава Бијеле куће: Пратите ситуацију

Svijet

Zagonetna objava Bijele kuće: Pratite situaciju

2 h

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Mema pozvao Kalasovu da podnese ostavku

2 h

0
Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

Svijet

Članica EU i NATO-a: Slovačka više neće vojno pomagati Ukrajini

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

27

RiTE Ugljevik: Pokrenuto klizište, zatvoren put

11

25

Igra u prvom planu, bez ometanja: Galaxy Game Launcher i Samsung DeX

11

24

Razlika od 13 stepeni u Srpskoj! Negdje debeli minus, negdje proljećna temperatura

11

21

Blanuša najavio "upliv" novih ljudi u GrO SDS Banjaluka

11

12

Dvije Bugarke uhapšene zbog pljačke Nade Macure

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner