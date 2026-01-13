Misterija nakon padavina: Sve je postalo ružičasto

Rijetke snježne padavine koje su u četvrtak uveče zahvatile veći dio regije Vest Midlands (West Midlands) iznenadile su građane još jednim neobičnim prizorom – misterioznim ružičastim sjajem koji je obasjao nebo.

Fotografije i snimci ove neobične pojave brzo su se proširili društvenim mrežama, izazivajući brojne spekulacije o njenom porijeklu.

Mnogi su se pitali da li je riječ o neuobičajeno intenzivnom zalasku sunca ili čak o rijetkoj pojavi polarne svjetlosti iznad Engleske. Ipak, objašnjenje je bilo mnogo jednostavnije i prizemnije nego što su neki očekivali.

Kako je potvrdio fudbalski klub Birmingem Siti (Birmingham City), izvor ružičastog sjaja bile su LED rasvjete na njihovom stadionu Sent Endruz (St Andrew’s). Ružičasta svjetla, koja se koriste za održavanje i oporavak travnjaka, reflektovala su se od niskih oblaka i snijega, zbog čega je nebo iznad grada poprimilo neobičnu boju. Slični prizori zabilježeni su i u mjestu Hednesford (Hednesford) u grofoviji Stafordšir (Staffordshire).

Meteorolog Bi-Bi-Sija (BBC) Sajmon King (Simon King) objasnio je da oblačno vrijeme i snježne padavine povećavaju refleksiju svjetlosti u atmosferi, što omogućava da se svjetla sa stadiona, ulica i zgrada vide na nebu. Slično saopštenje objavio je i fudbalski klub Hednesford Taun (Hednesford Town Football Club), koji je ranije ove sedmice imao gotovo identičan „fenomen“ izazvan LED rasvjetom na svom terenu.

Portparol britanske Meteorološke službe (Met Office) Grejam Madž (Grahame Madge) dodatno je pojasnio da se plavi talasi svjetlosti lakše raspršuju kroz snijeg i vodene kapljice, dok duže talasne dužine, poput crvene i narandžaste, lakše prolaze.

Upravo zbog toga nebo može poprimiti ružičaste ili narandžaste nijanse, stvarajući prizor koji je mnoge naveo na pogrešne zaključke.