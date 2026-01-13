Logo
Misterija nakon padavina: Sve je postalo ružičasto

Izvor:

ATV

13.01.2026

10:34

Komentari:

0
Мистерија након падавина: Све је постало ружичасто
Foto: Printscreen/Facebook

Rijetke snježne padavine koje su u četvrtak uveče zahvatile veći dio regije Vest Midlands (West Midlands) iznenadile su građane još jednim neobičnim prizorom – misterioznim ružičastim sjajem koji je obasjao nebo.

Fotografije i snimci ove neobične pojave brzo su se proširili društvenim mrežama, izazivajući brojne spekulacije o njenom porijeklu.

Mnogi su se pitali da li je riječ o neuobičajeno intenzivnom zalasku sunca ili čak o rijetkoj pojavi polarne svjetlosti iznad Engleske. Ipak, objašnjenje je bilo mnogo jednostavnije i prizemnije nego što su neki očekivali.

glecer

Nauka i tehnologija

Glečer "sudnjeg dana" pogodile stotine zemljotresa: Uzrok je i dalje misterija

Kako je potvrdio fudbalski klub Birmingem Siti (Birmingham City), izvor ružičastog sjaja bile su LED rasvjete na njihovom stadionu Sent Endruz (St Andrew’s). Ružičasta svjetla, koja se koriste za održavanje i oporavak travnjaka, reflektovala su se od niskih oblaka i snijega, zbog čega je nebo iznad grada poprimilo neobičnu boju. Slični prizori zabilježeni su i u mjestu Hednesford (Hednesford) u grofoviji Stafordšir (Staffordshire).

Meteorolog Bi-Bi-Sija (BBC) Sajmon King (Simon King) objasnio je da oblačno vrijeme i snježne padavine povećavaju refleksiju svjetlosti u atmosferi, što omogućava da se svjetla sa stadiona, ulica i zgrada vide na nebu. Slično saopštenje objavio je i fudbalski klub Hednesford Taun (Hednesford Town Football Club), koji je ranije ove sedmice imao gotovo identičan „fenomen“ izazvan LED rasvjetom na svom terenu.

Portparol britanske Meteorološke službe (Met Office) Grejam Madž (Grahame Madge) dodatno je pojasnio da se plavi talasi svjetlosti lakše raspršuju kroz snijeg i vodene kapljice, dok duže talasne dužine, poput crvene i narandžaste, lakše prolaze.

библија

Region

Ljudi razočarani novim prevodom Biblije, evo kako izgleda Očenaš

Upravo zbog toga nebo može poprimiti ružičaste ili narandžaste nijanse, stvarajući prizor koji je mnoge naveo na pogrešne zaključke.

