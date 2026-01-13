Baka i deka pronađeni smrznuti u kući, razlog će vas rasplakati: Tragedija potresla komšiluk

Tragedija je potresla komšiluk nakon što je dvoje penzionera pronađeno smrznuto u njihovom domu u Temišvaru. Nesrećni par se smrzao nakon što su isključili grijanje kako bi uštedjeli.

Nesrećni čovjek je preminuo od posljedica smrzavanja, dok je žena za dlaku izbjegla smrt.

Kako prenose lokalni mediji, u pitanju su supružnici stari 65 i 56 godina. Muškarac, koji je imao zdravstvene probleme, preminuo je nekoliko sati nakon što su spasilačke službe pronašle njega i njegovu suprugu.

Nesrećni par živio je u teškim uslovima, a kako bi uštedjeli novac, odlučili su da isključe grijanje. Kada su komšije primijetile da ih nema neko vrijeme i da se ne javljaju na telefon, pozvali su policiju.

Na lice mjesta su brzo poslate i službe Hitne pomoći, ali je bračni par odbio transport u bolnicu. Nekoliko sati kasnije saznalo se da je muškarac preminuo od posljedica smrzavanja. Nesrećnu ženu zbrinula je njena sestra.

"Dana 12. januara, oko 15.20 časova, stanicu u Temišvaru pozvala je jedna sugrađanka, koja je rekla da se njene starije komšije ne javljaju na telefon. Kada su naše ekipe stigle na lice mesta, pronašle su dvoje starijih ljudi u stanju hipomtermije. Medicinska pomoć ukazana im je na licu mjesta, pošto su odbili dalji transport u zdravstvenu ustanovu. Kasnije istog dana, oko 21.30 časova, javljeno nam je da je muškarac preminuo. Pokrenuta je istrag zbog ubistva iz nehata", naveli su iz policije.

(Telegraf)