Mema pozvao Kalasovu da podnese ostavku

Izvor:

SRNA

13.01.2026

09:17

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Foto: Tanjug/AP

Finski političar Armando Mema pozvao je visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaju Kalas da podnese ostavku.

On je na "Iksu" ocijenio da bi ostavka Kalasove dala nadu za uspostavljanje diplomatije.

"Kalasova treba da podnese ostavku, kako bi sačuvala ono što je ostalo od diplomatije EU", napisao je Mema, član finske stranke Slobodarski savez.

Mema je skrenuo pažnju na saopštenje Evropske komisije u kojem je navedeno da će Brisel morati da pregovara sa Moskvom, ocijenivši da bi se nada za diplomatiju mogla pojaviti nakon ostavke Kalasove i obustave naoružavanja Ukrajine.

Роберт Фицо

Svijet

Fico pozvao na smjenu Kaje Kalas

"Ozbiljno, odakle im to da vjeruju da postoji bilo kakva šansa za pregovore nakon sve njihove ratnohuškačke antiruske politike? Trenutno se ne može vjerovati EU", naveo je Mema.

On je dodao da što se prije EU vrati u realnost, to će biti bolja situacija.

Premijer Slovačke Robert Fico takođe je ranije pozvao na smjenu Kalasove.

