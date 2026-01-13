Logo
Članica EU i NATO-a: Slovačka više neće vojno pomagati Ukrajini

Izvor:

Tanjug

13.01.2026

09:13

Komentari:

0
Predsejdnik Slovačke Peter Pelegrini, premijer zemlje Robert Fico i predsjednik parlamenta Rihard Raši, najavili su da Slovačka neće više vojno pomagati Ukrajini.

Odluka je potvrđena nakon zajedničkog sastanka, na kojem su istaknuli važnost jačanja suverenog nastupa države, prenio je "Aktuality.sk".

Pelegrini je rekao je da trojica lidera šalju signal o zajedničkom vođenju spoljne i unutrašnje politike i da su u stanju otvoreno i konstruktivno da raspravljaju o svim pitanjima.

On je naglasio da Slovačka neće slati vojnike u Ukrajinu niti će da učestvuje u garancijama za velike zajmove Evropske komisije.

Fico je istakao da je EU i dalje životni prostor za Slovačku, ali je upozorio na duboku krizu u Uniji i potrebu suverenog nastupa zemlje u međunarodnim pitanjima.

On je pozvao vladajuću koaliciju da djeluje jedinstveno i da zaštiti nacionalne interese u teškim vremenima.

Raši je potvrdio da trojica zvaničnika mogu da se dogovore o ključnim problemima, uključujući spoljnopolitička pitanja i unutrašnje reforme.

Takođe su raspravljali o funkcioniranju Višegradske grupe i Slavkovskog formata i najavili da će izmjena zakona o poslovniku parlamenta biti prva tačka sljedeće nedjelje.

Peter Pelegrini

Robert Fico

EU

NATO

Ukrajina

