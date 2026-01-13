Veliki protest: Farmeri ponovo ušli traktorima u Pariz

Francuski farmeri ponovo su ušli traktorima u Pariz, drugi put u posljednjih sedam dana, u znak protesta zbog potpisivanja trgovinskog sporazuma EU i Merkosura, za koji kažu da stvara nepoštenu konkurenciju uvozom jeftine robe iz Južne Amerike.

Današnje demonstracije organizovao je FNSEA, jedan od najvećih poljoprivrednih sindikata u Francuskoj. Članovi drugog sindikata, "Koordinejšn rural", već su dovezli traktore ispod Ajfelovog tornja i Trijumfalne kapije u četvrtak, 8. januara.

Pariska policija procjenjuje da je danas u Parizu oko 350 traktora. Jedan konvoj okupio se ponovo kod Trijumfalne kapije, a drugi se nalazi ispred zgrade Narodne skupštine Francuske.