NATO presreo ruske vojne avione iznad Baltičkog mora

Izvor:

Indeks

13.01.2026

07:59

Komentari:

0
НАТО пресрео руске војне авионе изнад Балтичког мора
Foto: Youtube / Printscreen / Ukrainian Air Force

Borbeni avioni NATO-a, angažovani na nadzoru vazdušnog prostora, prošle su sedmice poletjeli kako bi identifikovali dva ruska vojna aviona iznad Baltičkog mora. Avioni Su-30 i An-26 letjeli su u međunarodnom vazdušnom prostoru između Kalinjingrada i kontinentalne Rusije bez uključenih radarskih transpondera i bez podnesenih planova leta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Litvanije, a prenio Kijev post (Kyiv Post).

Detalji presretanja

U prvom incidentu, koji se dogodio prošlog ponedjeljka, saveznički avion upućen je kako bi identifikovao višenamjenski borbeni avion Su-30, koji je letio iz ruske enklave Kalinjingrad, smještene između Poljske i Litvanije, ka kontinentalnom dijelu Rusije.

U drugom slučaju, navodi ministarstvo, NATO lovci su podignuti radi identifikacije ruskog transportnog aviona Antonov An-26. Letjelica se kretala u suprotnom smjeru, takođe bez podnesenog plana leta i sa isključenim transponderom.

Povećane napetosti u regiji

Do ovih incidenata dolazi u vrijeme pojačanih napetosti. Poljska i baltičke države nalaze se u stanju visoke pripravnosti nakon što je prošle sedmice ruski projektil „Orešnik“ pogodio ciljeve u Lavovu. Taj događaj, zajedno sa nedavnim ruskim napadima na energetsku infrastrukturu u Ukrajini, zbog kojih su stotine hiljada ljudi ostale bez električne energije na niskim temperaturama, bio je tema hitnog sastanka Ujedinjenih nacija.

Kao odgovor na pojačane napetosti, NATO je zatražio od Turske da se sa borbenim avionima F-16 uključi u baltičku misiju vazdušnog nadzora nekoliko mjeseci prije planiranog roka, javio je Blumberg (Bloomberg). Turska je svoje četvoromjesečno učešće u misiji, koja djeluje iz Estonije, trebalo da započne u avgustu.

Komentari (0)
