Zaharova: Kijev i njegovi zapadni sponzori neće izbjeći odgovornost za ubistva novinara

Izvor:

Sputnik Srbija

13.01.2026

07:29

Захарова: Кијев и његови западни спонзори неће избјећи одговорност за убиства новинара
Foto: Tanjug/AP

Vladimir Zelenski i njegovi sponzori neće izbjeći odgovornost za ubistva ruskih novinara i ratnih izvještača, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Desetine novinara je platilo najvišu moguću cijenu za svoja uvjerenja, tragično izgubivši život u ciljanim napadima ukrajinskih neonacista na frontu ili diverzanata kijevskog režima daleko od linije razdvajanja", rekla je ona i dodala da ni neposredni izvršioci tih zločina i terorističkih napada, ni rukovodstvo i zapadni sponzori neće izbjeći odgovornost za za ubistva civila u koje spadaju i novinari.

Свемир планете

Nauka i tehnologija

Naučnici zbunjeni otkrićem „svemirske duge“

Govoreći o hibridnom ratu koji Zapad vodi protiv Rusije, Zaharova je rekla da su dopisnici ruskih medija u inostranstvu prinuđeni da se suprotstavljaju pritisku vlasti neprijateljskih država u kojima rade.

"Mnogi od njih suočili su se sa užasnim oblicima rusofobije i diskriminacije, različitim oblicima politički motivisanih pritisaka, nasiljem, pa čak i pretnjama po život", zaključila je ona.

(sputnik srbija)

Marija Zaharova

Volodimir Zelenski

novinar

