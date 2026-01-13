Vladimir Zelenski i njegovi sponzori neće izbjeći odgovornost za ubistva ruskih novinara i ratnih izvještača, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Desetine novinara je platilo najvišu moguću cijenu za svoja uvjerenja, tragično izgubivši život u ciljanim napadima ukrajinskih neonacista na frontu ili diverzanata kijevskog režima daleko od linije razdvajanja", rekla je ona i dodala da ni neposredni izvršioci tih zločina i terorističkih napada, ni rukovodstvo i zapadni sponzori neće izbjeći odgovornost za za ubistva civila u koje spadaju i novinari.

Govoreći o hibridnom ratu koji Zapad vodi protiv Rusije, Zaharova je rekla da su dopisnici ruskih medija u inostranstvu prinuđeni da se suprotstavljaju pritisku vlasti neprijateljskih država u kojima rade.

"Mnogi od njih suočili su se sa užasnim oblicima rusofobije i diskriminacije, različitim oblicima politički motivisanih pritisaka, nasiljem, pa čak i pretnjama po život", zaključila je ona.

(sputnik srbija)