Skandal u njemačkoj vojsci: Nacizam, seksualno uznemiravanje i droga

13.01.2026

06:59

Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Njemačka vojska suočava se s ozbiljnim skandalom nakon što su pokrenute istrage o seksualnom uznemiravanju, krajnje desnom ekstremizmu (neonacizmu) i upotrebi droga unutar elitne 26. padobranske regimente.

Tužilaštvo istražuje više od deset prijava protiv pripadnika ove jedinice, uključujući isticanje nacističkih simbola, korištenje ilegalnih supstanci i teška kršenja vojne discipline. Skandal dolazi u osjetljivom trenutku, paralelno s pokretanjem dobrovoljne vojne službe za 18-godišnjake, ključnog dijela plana jačanja njemačkih oružanih snaga.

Доналд Трамп

Svijet

Izvor iz Bijele kuće: Tramp je sklon napadu na Iran

Ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je da je "šokiran" otkrićima, naglasivši da takvo ponašanje "direktno krši temeljne vrijednosti Bundesvera".

Mediji navode da su vojnici optuženi za izvođenje nacističkih pozdrava, seksualno uznemiravanje kolegica, prijetnje silovanjem, fotografisanje u svlačionicama te nasilje nad podređenima.

Komandant jedinice, pukovnik Oliver Henkel, suspendovan je s dužnosti, iako negira povezanost s aferom.

Prema podacima Bundesvera, do sada je provjereno 55 osumnjičenih, tri vojnika su već otpuštena, dok je protiv još 19 pokrenut disciplinski postupak. Šesnaest slučajeva proslijeđeno je tužilaštvu, uglavnom zbog krivičnih djela povezanih s drogom i ekstremističkom propagandom.

Шпанија

Svijet

Najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji ove zemlje

Vlasti su najavile poseban "akcioni plan" za padobranske snage, uz poruku da "nema mjesta nasilju, seksizmu i ekstremizmu u njemačkoj vojsci".

Ovo nije bio prvi takav test za njemačke oružane snage. Godine 2020. Ministarstvo odbrane raspustilo je čitavu elitnu jedinicu specijalnih snaga, navodeći da je "toksično vođstvo" podsticalo ekstremističke tendencije. Godine 2022. bivši vojnik je osuđen na više od pet godina zatvora zbog planiranja ubistva političara dok se predstavljao kao sirijski izbjeglica.

Tomas Revkamp, predsjednik Odbora Bundestaga za odbranu, opisao je optužbe kao "šokantne" i "neprihvatljive", ističući da one ne odražavaju stvarnost vojske od oko 180.000 pripadnika.

Studija koju je prošle godine objavio Centar Bundesvera za vojnu istoriju i društvene nauke pokazala je da samo 0,4 odsto vojnika ima ekstremno desničarske stavove, znatno ispod nivoa od preko 5 odsto koji, kako autori procjenjuju, postoji u opštoj populaciji.

Njemačka

vojska

nacisti

