Tramp se sastaje sa liderom venecuelanske opozicije

Američki predsjednik Donald Tramp sastaće se sa liderom venecuelanske opozicije Marijom Korinom Mačado u četvrtak, 15. januara, prenose američki mediji.

U izvještajima Si-En-Ena, Si-Bi-Es njuza i "Politika" navodi se da će Mačadova doći na sastanak u Bijelu kuću.

Mačadova se trenutno nalazi u Evropi. Ona se u decembru prvi put pojavila u javnosti poslije 11 mjeseci da bi u Norveškoj primila Nobelovu nagradu za mir.

Ranije ovog mjeseca, američke snage su tokom vojne operacije zarobile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izvele ih iz zemlje.

Maduro je kasnije u Njujorku optužen za krivična d‌jela vezana za drogu.