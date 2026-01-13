Logo
Tramp: SAD uvode carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom

Izvor:

Tanjug

13.01.2026

07:15

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je naredio uvođenje carina od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom na bilo koji posao koji se obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Istakao je da naredba odmah stupa na snagu.

Svaka zemlja koja posluje sa Islamskom Republikom Iran odmah će plaćati carinu od 25 odsto na bilo koje svoje poslovanje koje obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama - naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina

Portparol Bijele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da je Tramp "pokazao da se ne plaši da koristi vojne opcije kada smatra da je to neophodno", navodeći da "niko to ne zna bolje od Irana".

"Mislim da je jedna stvar u kojoj je predsjednik Tramp veoma dobar to što uvijek drži sve svoje opcije na stolu, a vazdušni napadi bi bili jedna od mnogih, mnogih opcija koje su na stolu", kazala je Livit, prenosi Skaj njuz.

Ona je istakla da je za Trampa "diplomatija uvijek prva opcija".

смеће снијег бањалука

Banja Luka

Banjalučani bijesni: Grad okovan smećem i ledom

Sjedinjene Američke Države su u junu prošle godine napale tri iranska nuklearna postrojenja, uz obrazloženje da time sprečavaju Iran da dođe do nuklearnog oružja.

Tramp je nekoliko puta izjavio da bi SAD mogle da intervenišu u Iranu, ako vlasti te zemlje ubijaju učesnike protesta, koji su zbog pada vrijednosti iranske valute i loše ekonomske situacije počeli 28. decembra prošle godine.

Prema podacima grupa za ljudska prava u Iranu (IHRNGO) sa sjedištem u Norveškoj, najmanje 648 demonstranata ubijeno je u Iranu od početka protesta, dok je hiljade ljudi povređeno.

Tagovi:

Donald Tramp

Iran

SAD

Carina

