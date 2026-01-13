Logo
Slavimo veliku svetiteljku: Izgovorite ovo i spasite se od teškog života

Izvor:

Informer

13.01.2026

07:04

Славимо велику светитељку: Изговорите ово и спасите се од тешког живота
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave praznik posvećen Prepodobnoj Melaniji Rimljanki.

Prepodobna Melanija Rimljanka rođena je u Rimu u bogatoj i uvaženoj porodici. U skladu sa tadašnjim normama ponašanja, roditelji su je rano i na silu udali za izvesnog Apinija.

Rodivši drugo dete, ona se teško razbolela. Rekla je muži da će ozdraviti samo ako se on zakune da će ubuduće s njom živeti kao brat sa sestrom. Prema predanju, muž je to i učinio i Melanija je ozdravila.

Ipak, porodicu je uskoro pogodila druga nesreća – oba djeteta su im umrla. Melanija i Apinije su nakon toga rasprodali su svoju imovinu i novac razdjelili siromašnima i crkvi. Putovali su po mnogim zemljama svuda čineći dobra djela i propovedajući hrišćansku veru.

војска њемачка-10102025

Svijet

Skandal u njemačkoj vojsci: Nacizam, seksualno uznemiravanje i droga

Za sve ovo vrijeme, Melanija je držala strogi post i često se molila. Imala je običaj, da svake godine tri put pročita cijelo Sveto Pismo, Stari i Novi Zavet. Do kraja života sa mužem je živjela kao sa bratom i prijateljem.

Ova svetiteljka je umrla 439. u 57 godini života. Do tada je već bila poštovana kao mudra i bogougodna žena, a iza sebe je ostavila dva manastira - muški i ženski. U Zrenjaninu postoji manastir Svete Melanije koji je njoj posvećen.

Iako je imala težak život pun nedaća i tuge, Prepodobna Melanija je ostala istrajna u svojoj vjeri i ljubavi prema Bogu. Zato se danas uzima za zaštitnicu svih onih koje život stavlja pred teške odluke kušajući im volju.

Kako bi iz ovoga izašli jači i nepomućene vjere, svako ko se nađe u nevolji bi na današnji dan ovu svetiteljku trebalo da zamoli za pomoć i milost, ovim riječima:

"U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedila Gospoda Hrista. Delima si učila prezirati tijelo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveta Melanijo, raduje se duh tvoj."

Sveta Melanija Rimljanka važi za zaštitnicu žena i djevojaka. Molitve njoj i Bogorodici, narod vjeruje, donijeće zdravlje i ljubav svakoj dami.

(informer)

