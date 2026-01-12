Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

Vasilica se često šara sa tri uvezane trske ili sa tri drenove grančice uvezane crvenim koncem koje predstavljaju Sveto trojstvo

Kao što se za Božić pravi česnica, za Mali Božić se pravi poseban hljeb – Vasilica (nazvan po prazniku Svetog Vasilija Velikog ), poznat, već u zavisnosti od kraja, i kao – vasuljica, maslenica, papuljica, gruvanica, baranica, paprenica…

Kolač se često šara sa tri uvezane trske ili sa tri drenove grančice uvezane crvenim koncem koje predstavljaju Sveto trojstvo. Isto kao česnica, porodica za trpezom na današnji praznik treba da izlomi i podijeli ovaj obredni hljeb koji simbolizuje zajedništvo, slogu i ljubav. U nju se ne stavlja novčić, a u nekim krajevima vasilica se dijeli i sa prvim komšijama kako bi među njima vladala sloga i mir.

Kao i za česnicu, i za Vasilicu postoje različiti recepti. U nekim krajevima mesi se proja, u nekima pogača, a postoje i slatke varijante, prenosi Istorijski zabavnik.

Slično, neki Vasilicu pune sirom (da bi godina bila bogata), a drugi premazuju medom (da godina bude slatka i vesela).

Evo jednog recepta:

Sastojci:

20 grama kvasca

1/2 kafene kašičice šećera

1 kg brašna

1 kašičica soli

500 ml tople vode

50 ml ulja

Priprema:

Stavite kvasac da nadođe sa pola kašičice šećera i brašna u malo vode. Pomiješajte brašno, dodajte so, kvasac, vod i mesite dok ne dobijete lepo i elastično tijesto koje se ne lijepi za ruke. Ostaviti tijesto da naraste – oko pola sata, otprilike da naraste za debljinu dva prsta.

Premijesite tijesto. Izbodite viljuškom površinu. Ostavite Vasilicu da se odmara oko 30 minuta. Pecite na 220 stepeni oko 40 minuta, smanjite na 160 i pecite još oko 20 minuta, prenosi Krstarica.