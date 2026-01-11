Logo
Ko češće umire od sindroma "slomljenog srca"

Agencije

11.01.2026

12:20

0
Ко чешће умире од синдрома "сломљеног срца"

Stanje "slomljenog srca", zvanično poznato kao Takotsubo kardiomiopatija, povezano je sa jakim emocionalnim stresom ili stresnim događajima, poput smrti voljene osobe, piše Zdravlje Hina.

Ovo stanje pogađa više muškarce nego žene, a simptomi obično uključuju:

- nelagodnost u grudima

- kratak dah

- lupanje srca

- aritmiju ili nepravilan srčani ritam

Uzroci još nisu u potpunosti jasni

Istraživanje je obuhvatilo analizu podataka gotovo 200.000 odraslih osoba u SAD-u, prikupljenih između 2016. i 2020. godine. Rezultati su pokazali da, iako je bolest učestalija kod žena, stopa smrtnosti među njima iznosi 5,5 odsto, dok je kod muškaraca znatno viša i dostiže 11,2 odsto.

Autori istraživanja ističu da uzroci ove razlike u smrtnosti još uvijek nisu potpuno jasni, ali pretpostavljaju da bi razlog mogao da leži u hormonskim razlikama ili u činjenici da je fizički stres češći okidač kod muškaraca, dok su žene sklonije emocionalnom stresu.

Tokom petogodišnjeg trajanja istraživanja zabilježene su različite komplikacije povezane sa ovim stanjem, uključujući:

- kardiogeni šok, pri kojem srce nije u stanju da efikasno pumpa krv (6,6 odsto slučajeva)

- atrijalnu fibrilaciju, oblik nepravilnog srčanog ritma (20,7 odsto)

- srčani zastoj (3,4 odsto)

- kongestivno srčano popuštanje (35,9 odsto)

- moždani udar (5,3 odsto)

Istraživanje naglašava da pacijente sa stresom izazvanom kardiomiopatijom treba pažljivo nadzirati i pravovremeno lečiti zbog rizika od ozbiljnih komplikacija, uz napomenu da se neke od njih mogu izbjeći pravovremenim i adekvatnim terapijskim pristupom.

srce

srčani udar

zdravlje

