Logo
Large banner

Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala

11.01.2026

11:53

Komentari:

0
Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала
Foto: Tanjug / AP / Tertius Pickard

Arina Sabalenka osvojila je titulu u Brizbejnu pošto je u finalu pobijedila Martu Kostjuk (6:4, 6:3), a poslije meča Ukrajinka je napravila novi skandal.

Znamo od ranije da se ne rukuje sa teniserkama iz Rusije i Bjelorusije, što je takođe bio slučaj i protiv Sabalenke, međutim sada je otišla korak dalje i nije joj ni čestitala u zvaničnom govoru poslije meča.

Umjesto toga, zahvalila se organizatorima i pričala o ratu u Ukrajini, dok je Sabalenka mirno stajala iza nje i slušala. Kada je na nju došao red, pokazala je manire i čestitala je Ukrajinki i pohvalila njen tim, iako je prije samo nekoliko mjeseci slušala ružne komentare na svoj račun, baš od Kostjukove.

Tada je Ukrajinka pričala da Sabalenka "ima višak testosterona", što nije pogodilo Bjeloruskinju jer joj je na terenu pokazala ko je bolji. Da li zbog toga ili jer je bila srećna zbog pobjede, Arina Sabalenka je pobjedu proslavila ljubljenjem svog bicepsa, za šta je bila upitana po završetku meča.

sabalenka

Tenis

Sabalenka imala najprovokativniju proslavu ikada nakon pobjede nad Ukrajinkom

"Ne, nema poseban razlog, mislim da je to zato što sam tokom meča napravila mnogo agresivnih i snažnih udaraca. Kad sam na monitoru videla brzinu samo sam se šalila sa mojim timom", rekla je Sabalenka koja je upitana da li to ima veze s nekim od prethodnih komentara Kostjukove, Bjeloruskinja je odmah izgovorila: "Ne".

Smeta li ti što se ne rukuje?

Što se tiče odluke Marte Kostjuk da se ne rukuje sa Sabalenkom, ni oko toga Bjeloruskinja nema problem, to je odluka koju će poštovati i ne ulazi u razloge da li se sa njom slaže.

Novinar: "Kada igrate protiv nekoga sa kim imate istoriju, poput njenih komentara od prošle godine i toga da ne pruža ruku, da li vam to daje dodatnu motivaciju ili je to samo još jedan protivnik na mreži?"

Sabalenka: "Misliš zbog pružanja ruke?"

Novinar: "Pa da, ona ne pruža ruku poslije mečeva."

Sabalenka: "Pa, to je samo njihov stav. To je njihov stav. Šta ja mogu? Ne smeta mi to. Nije mi važno. Kad uđem na meč, sve je u vezi sa tenisom i sportom. Kad izađem tamo, mislim o svom tenisu i stvarima koje moram da uradim da bih pobijedila. Nije bitno da li je tamo Marta Kostjuk ili Džesika Pegula. I dalje izlazim i dajem sve od sebe. I dalje se borim za trofeje. Nemam ništa da dokažem. Idem tamo i samo se takmičim kao svaki sportista."

Šta je Kostjuk pričala o Sabalenki?

Ne samo da ne želi da se rukuje sa Sabalenkom, nego je Marta Kostjuk javno i uvrijedila Bjeloruskinju. Bilo je to prije nekoliko meseci kada je odlučila da komentariše uspjehe Ige Švjontek i Arine Sabalenke koje dominiraju ženskim tenisom. Kako ona kaže, zbog muških hormona.

"Sa Arinom Sabalenkom znam da je to teška borba. Imam svoje vještine, ali na kraju krajeva, one su sve mnogo krupnije od mene, više od mene, snažnije od mene. Sve mi imamo različitu biološku strukturu. Neke imaju viši nivo testosterona, neke niži. To je prirodno i to svakako pomaže. Osećam se manjom od njih. Pokušavam da pronađem način da ih pobedim koristeći teniske vještine koje imam, ali moram da radim mnogo više da bih osvojila poene. Moram da trčim znatno više od njih da bih došla do poena", rekla je tada Kostjukova.

Podijeli:

Tagovi:

Arina Sabalenka

tenis

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Scena

"Puče ko ledenica": Poznati muzičar doživo težak prelom noge na parkingu

28 min

0
Умало трагедија у Зворнику: Камење се обрушило на бензинску пумпу

Društvo

Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

37 min

0
Ана Радуловић открива: Поново сам заљубљена и желим сину брата или сестру

Scena

Ana Radulović otkriva: Ponovo sam zaljubljena i želim sinu brata ili sestru

43 min

0
О каквом специјалном оружју се пише: "Венецуеланци пали на кољена и повраћали од муке"

Svijet

O kakvom specijalnom oružju se piše: "Venecuelanci pali na koljena i povraćali od muke"

52 min

0

Više iz rubrike

Сабаленка имала најпровокативнију прославу икада након побједе над Украјинком

Tenis

Sabalenka imala najprovokativniju proslavu ikada nakon pobjede nad Ukrajinkom

1 h

0
Геј спортиста који ће ући у историју: Први пут на Аустралијан опену

Tenis

Gej sportista koji će ući u istoriju: Prvi put na Australijan openu

3 h

0
Danil Medvedev US Open

Tenis

Medvedev i Nakašima finalisti ATP turnira u Brizbejnu

23 h

0
Алкарас срушио Синера у Сеулу

Tenis

Alkaras srušio Sinera u Seulu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

01

Vidi li ovo Zijad Krnjić: Velike gužve na prelazima prema Hrvatskoj

11

53

Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala

11

46

Nezgoda kod Miljevine, zastoj na magistralnom putu Foča - Sarajevo

11

35

"Puče ko ledenica": Poznati muzičar doživo težak prelom noge na parkingu

11

26

Umalo tragedija u Zvorniku: Kamenje se obrušilo na benzinsku pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner